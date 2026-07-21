Bruselas multa con 500 millones de euros a AliExpress por vender productos ilegales e inseguros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 550 millones de euros a la plataforma de comercio electrónico AliExpress por permitir la venta de productos ilegales.

Se trata de la sanción más alta impuesta por Bruselas a una empresa por incumplir con las obligaciones que impone la Ley de Servicios Digitales en relación a la evaluación «de forma diligente» del riesgo de difusión de estos productos.

Así, la institución apunta a que «numerosos productos ilegales —desde artículos falsificados hasta juguetes inseguros y cosméticos peligrosos—circulaban por la plataforma y, aun cuando eran detectados, permanecían publicados durante varias semanas», debido a que el sistema de detección de productos ilegales no funcionaba «correctamente».

De igual forma, la Comisión indica que AliExpress «no aplicó correctamente su política de sanciones a los vendedores de productos ilegales», por lo que «pudieron seguir operando en la plataforma pese a haber sido sancionadas».

En el anuncio, Bruselas acusa a la multinacional de haber sobrestimado la eficacia de su sistema para retirar productos ilegales, por lo que carecía de personal suficiente para detectar y retirar estos productos y se produjo desequilibrio entre el número de moderadores humanos y su carga de trabajo. Esto provocó, entre otras cosas, que productos ilegales fueran recomendados o anunciados a los consumidores antes de que pudieran ser retirados pero, además, también que productos ilegales reaparecieran bajo «formas similares».

Así, la Comisión Europea señala que existió un «elevado volumen de productos ilegales» que circulaban por la plataforma.