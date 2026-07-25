Rusia prorroga la prohibición para exportar gasolina

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Rusia prorrogará hasta finales de año la prohibición para la exportación de gasolina como parte de las medidas destinadas a la estabilización de la situación en el mercado local tras los ataques ucranianos a las refinerías rusas, informaron las autoridades locales.

"Decidimos en una reunión extender la prohibición de exportar gasolina tanto para productores como para no productores. Es decir, se extenderá hasta finales de año", declaró a la prensa rusa el viceprimer ministro ruso, Alexandr Novak.

En cuanto a la prohibición de exportar diésel, esta se levantará "a medida que el mercado se recupere", dijo.

Explicó que esta medida busca evitar que las refinerías experimenten dificultades por exceso de oferta y disminución de la capacidad de refinación.

Novak reconoció anteriormente que Rusia ha sufrido un déficit de combustible este verano debido a los ataques ucranianos contra las refinerías.

Para mejorar la situación, el gobierno ha adoptado diversas medidas, entre ellas la prohibición de exportar gasolina y diésel.

A la vez, la finalización de las reparaciones en algunas refinerías ha permitido aumentar los suministros al mercado y estabilizar la situación, señalaron las autoridades.