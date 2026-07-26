Berlín se moviliza para homenajear a los afectados por el atentado terrorista en el Día del Orgullo

Homenaje tras el atentado en el Día del Orgullo en la Puerta de Brandenburgo en BerlínEFE

Publicado por David F. Hernández León Creado: Actualizado:

Varios ciudadanos rinden homenaje a la víctima mortal y a los 29 heridos que ha dejado el atentado terrorista de este sábado por la noche en Berlín. Numerosas ofrendas de flores, pancartas y mensajes de reivindicación del Orgullo LGBTI se han apreciado en una marcha que recorría varios puntos, con especial presencia en la Puerta de Brandenburgo, para transmitir su apoyo a los afectados. El canciller Merz ha expresado su compromiso y a asegurado que su Gobierno hará todo lo posible para detener a los responsables del atentado islamista.

"Vamos a defender la libertad de nuestra sociedad, pueden estar seguros. Somos más, somos fuertes y estamos unidos en nuestro país", ha prometido el canciller alemán a la entrada de la misa ecuménica que acoge la berlinesa iglesia de Santa María por las víctimas. El jefe del Gobierno germano ha hecho hincapié especialmente a los organizadores de las otras marchas del Día del Orgullo LGBTI, conocidas en Alemania como CSD, siglas 'Christopher Street Day' o "Día de la Calle Crístopher", y a la ciudadanía alemana en particular, a no dejarse intimidar.

Merz también ha insistido en su intervención a "festejar de nuevo" y "mostrar" lo que es una sociedad libre, ya que para él estos hechos sólo tienen un objetivo: "dividir a nuestra sociedad y quitarnos lo más importante que tenemos, el carácter abierto y nuestra libertad".