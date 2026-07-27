Un muerto y 29 heridos en Berlín en un ataque islamista al Orgullo

Publicado por Agencias Berlín Creado: Actualizado:

Al menos una persona murió y otras 29 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín. «Por el momento hablamos de 17 directamente afectados, y uno de ellos murió tras los intentos de reanimarla», explicó Florian Nath, portavoz de la Policía de Berlín. «Tenemos varias personas heridas de gravedad por cuya vida se teme», abundó. Previamente, otro portavoz de la Policía de Berlín explicó que sobre las 22:00 (20:00 GMT) un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas, algo tras lo que las autoridades buscan a «un posible sospechoso» o «posibles sospechosos» responsables del atropello. Hay un amplio dispositivo policial desplegado en la zona empleada en esta jornada por miles de personas para celebrar el Día del Orgullo LGBTI, que fue suspendido antes de tiempo.

El autor del atropello es simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI), informaron este domingo varios medios locales, entre ellos Der Spiegel y Bild. El sospechoso, identificado como Abdul Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana fue abatido este domingo, según medios de comunicación hubo una operación policial en una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés, que fue rodeada por las fuerzas especiales, que dispararon tas ser atacados por el fugitivo. «Bild» también informa, con base en las mismas fuentes, que es un ciudadano alemán con raíces familiares libanesas que contaba con antecedentes policiales por delitos de lesiones y de extorsión, y que en mayo salió de un centro de detención juvenil.

El diario germano Die Welt, por su parte, reveló que durante la noche la policía de Berlín realizó registros en un inmueble del distrito de Schöneberg, en concreto la vivienda que el sospechoso comparte con sus padres, pero no lo encontraron en el lugar.

Por el momento, las autoridades no han descartado la hipótesis de que el sospechoso contara con cómplices en el ataque, cuyas algunas de las víctimas, además de ser arrolladas, también sufrieron heridas punzantes por arma blanca.

El canciller alemán, Friedrich Merz, que ya anoche se solidarizó con las víctimas, condenó este domingo en la red social X —antiguo twitter— un acto que calificó de «abyecto» y se comprometió a seguir defendiendo lo «abierto y amante de la libertad».