Burdeos buscará realojar a los más de 220.000 evacuados del fuego

Publicado por Agencias París Creado: Actualizado:

El incendio de Gironda (suroeste) está a una quincena de kilómetros de Burdeos, pero la evacuación de esta ciudad francesa no se contempla —aunque sí de algunos municipios de sus afueras— y sus autoridades buscarán dar alojamientos menos temporales a los miles de evacuados refugiados allí. El alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, matizó que están «preparados para todos los escenarios", porque aunque el fuego no avanza tan rápidamente preocupan los cambios de viento. En vista de que las labores de extinción van a ser muy largas, Cazenave señaló que van a empezar a buscar «masivamente» soluciones de alojamiento menos temporales para los miles de evacuados que acudieron a la ciudad, concentrados en lugares habilitados de emergencia como el Parque de Exposiciones, donde anoche durmieron 2.500 personas. El primer edil señaló como ejemplos habitaciones de residencias universitarias o institutos, donde los evacuados podrán estar «más cómodos». Cazenave señaló que estuvo en contacto con el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, para abordar las consecuencias económicas del fuego y que ha pedido que se pongan en marcha mecanismos para garantizar la continuidad de las actividades económicas. El número de personas evacuadas desde el miércoles aumentó durante la pasada noche a 220.000.