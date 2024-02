El jaleo de las cuotas, muchas sin cobrar a los socios desde 2022

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La caja del centro de ocio y piscinas de Trobajo no cuadra, según la revisión municipal. Pero, además, se ha constatado un cierto «descontrol» a la hora de girar las cuotas a los socios. A muchos de ellos no les llegan desde hace dos años, de modo que están usando ‘gratis’ las instalaciones. Por otro lado, también colea la devolución de cuotas en el periodo de cierre por la pandemia. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ya reclamó de nuevo el año pasado a la empresa responsable de las actividades deportivas para adultos, Muévete Gestión Integral S.L., que procediera a la devolución de las cuotas correspondientes a las clases no impartidas durante el confinamiento.

En los últimos meses del pasado mandato, han sido reiteradas las ocasiones en las que se solicitó, tanto verbalmente como por escrito, a los responsables de la empresa que atiendan las peticiones de los usuarios y usuarias para el reembolso de la parte proporcional de esas sesiones que abonaron directamente a Muévete Gestión Integral S.L., como adjudicataria del servicio al inicio de la temporada.

La nueva alcaldesa asegura que ambos temas se solucionarán en breve, porque existen hasta 120 escritos en los que se pide el reembolso de las clases no disfrutadas durante el Estado de Alarma y decenas de usuarios a los que no se giran las cuotas de las instalaciones.