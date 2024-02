La Junta lleva el 23 de abril a 9 provincias y la UPL pide que el gasto vaya a sanidad y educación

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció que este año todas las provincias de Castilla y León contarán con un programa de actividades organizadas con motivo de las fiestas del Día de la Comunidad, el 23 de abril. Esta ampliación viene motivada por el deseo de la Junta de hacer «más accesible la participación activa de toda la sociedad» en los actos que se programen con motivo de la fiesta sin perjuicio de que Villalar de los Comuneros pueda seguir acogiendo el grueso de las actividades. «Es una oportunidad para que todos aquellos que no puedan desplazarse hasta el municipio vallisoletano tengan también la posibilidad de disfrutar de la fiesta y no sea solo un día de descanso», puntualizó González Gago. La autonomía contará con otros once puntos de celebración. Será en todas las capitales de provincia excepto Valladolid, y los municipios de Ponferrada, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. De esta forma, se consigue que la fiesta sea «más accesible» pero sin perjudicar el nivel de asistencia a Villalar de los Comuneros. «En ningún caso se va a dañar a la fiesta de Villalar de los Comuneros con esta reorganización. De hecho, desde la Junta animamos a todas aquellas personas que quieran y puedan asistir a esta localidad a que no dejen de hacerlo ya que este año podrán encontrar una propuesta de actividades incluso más amplia que la de pasadas ediciones». La propuesta lanzada en Valladolid ya tiene réplica. Unión del Pueblo Leonés, «desde las tres provincias leonesas», le indican a Gago que «puede seguir celebrando su fiesta exclusivamente en Villalar de los Comuneros, pero que esta fiesta no ocupa ningún lugar en el corazón de los leoneses, como afirma, ni desde luego no es la fiesta de los leoneses, por lo que bien se puede ahorrar estos fastos y dedicar el coste de los mismos a Educación y a Sanidad», exponen. La formación leonesista critica el «empecinamiento» de los dirigentes de la Junta «en seguir alimentando una fiesta totalmente artificial, artificiosa, y una fiesta que celebra exclusivamente una derrota, mientras que por otro lado priman los recortes y las privatizaciones, cuando es más que evidente el mal estado en que se encuentran los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, con largas listas de espera o los problemas en el medio rural con la prestación de servicios médicos o pediátricos, o el copago de los servicios sociales». «Se está tirando un dinero que hace mucha falta en sanidad y educación para una fiesta en la que, desde luego, los leoneses nada tenemos que celebrar, y menos por la desgracia de estar en esta comunidad autónoma impuesta; esperemos que los ayuntamientos no se sumen a tal ocurrencia».

