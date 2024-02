El taller de León se queda para desvestir vagones

Publicado por Luis Urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

Los grandes movimientos para revitalizar los talleres ferroviarios en España le reservan un cometido más discreto a León; el mantenimiento preventivo de los trenes de viajeros se realizará en Valladolid; y a las instalaciones de la capital leonesa se le asignará material de arrastre de mercancías. Este es el destino que le espera a la base de mantenimiento ferroviario de León, envuelta en las últimas semanas en esa polémica espiral que se retroalimenta con la escasa inversión la inversión a cuenta gotas, y las diferentes versiones que se plantean desde ámbitos políticos para el futuro inmediato de este encaje industrial que subsiste entre el derribo del enclave ferroviario leonés.

Renfe prevé invertir durante este año 167 millones de euros en las denominadas «grandes reparaciones» de mantenimiento preventivo de sus trenes de viajeros y mercancías, según informó el operador a través de la Agencia Efe.

Y detalla que las revisiones periódicas y programadas incluyen un chequeo en profundidad de los vehículos y su inmovilización para las actuaciones más complejas, así como el desmontaje y reparación de los componentes relacionados con la seguridad y la sustitución de los elementos desgastados.

Las actuaciones se llevarán a cabo en los centros especializados ubicados en Villaverde (Madrid), Los Prados (Málaga), Vilanova (Barcelona) y Valladolid para los trenes de viajeros; y en Córdoba, León y Miranda de Ebro para los vagones de mercancías.

Con este planteamiento cobra sentido y se actualiza la reivindicación que desde hace más de dos décadas reclama para la capital leonesa un taller de reparación, una base de mantenimiento sustentada por una estructura moderna, dimensionada a la nueva era del ferrocarril, el material puntero y los accesos adecuados a los cánones de competitividad que definen las conexiones por ferrocarril. Con la previsión anunciada por el operador, se observa que los trenes de viajeros más punteros del parque móvil de la compañía no van a tener destino para revisiones en León por el mismo motivo que el taller de León no se desplazó al asentamiento de Torneros cuando se planificó hace casi veinte años. Comisiones Obreras «falta de inversiones en el mantenimiento de las instalaciones», que, según critican, «hace que varias de las edificaciones se encuentren clausuradas por el peligro que conllevan , así cómo los desperfectos creados por un incendio el pasado verano en una parte del taller que todavía no han sido reparados en su totalidad», subrayan en una nota de prensa.

«Lo más preocupante» son las pérdidas de cargas de trabajo. Desde el pasado mes de agosto de 2023, el torno de ejes (necesario para tornear las ruedas de los vagones para que vuelvan a circular) lleva sin funcionar a causa de una avería. Con dicha herramienta se venían torneando una media de 8 a 12 ejes diarios, lo que permitía dar salida a entre 2 y 4 vagones tras su correspondiente revisión.

«El no funcionamiento de esta herramienta deja al taller sin el elemento central que permite su normal funcionamiento, relegando la actividad a reparaciones y mantenimientos auxiliares. A mayores, la empresa RailSider rescindió para 2024 el contrato de mantenimiento que tenía con Renfe Fabricación y Mantenimiento, por tanto, supone una pérdida de carga de trabajo». Desde CC OO se lleva durante meses alertando en los diferentes Comités Provinciales de la situación para que se busque una solución, a lo cual la respuesta de la empresa «es el silencio».

El sindicato solicitó una reunión con el Gerente de Área de Mercancías de Renfe Fabricación y Mantenimiento con el objetivo de trasladar en primera mano la situación y la incertidumbre que afrontan los trabajadores. Actualmente, el taller cuenta con 38 trabajadores de Renfe Fabricación y Mantenimiento y 26 de diferentes subcontratas, que reclaman mayores inversiones en la infraestructura. Días después, se anunció la inversión de un millón de euros, destinada principalmente a reformar un vestuario. Renfe coloca el taller que agoniza en León en un mapa del mantenimiento de la empresa.

Las revisiones Renfe va a destinar este año 167 millones al plan de mantenimiento preventivo