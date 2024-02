El PP avisa que las basuras lastran la imagen de San Andrés

Publicado por Pilar Infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo aprecia como muy «deficitaria» la recogida de basura, e indica que la situación por la que atraviesa el servicio de Limpieza del municipio, con «constantes» acumulaciones de basura en numerosas zonas casi de forma diaria «es sólo un ejemplo pero, de seguir así, se verá muy afectado el progreso del municipio que ya estaba anclado con el PSOE», alertó la portavoz popular, Noelia Álvarez.

Uno de los entornos más afectados es el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, donde según los populares no sólo los residuos «llenan los contenedores que hace tiempo que no se vacían, sino que la basura invade las aceras, causando una imagen lamentable de esta zona industrial, muy poco atractiva para aquellas empresas que estén pensando en instalarse en San Andrés».

También opina que esa imagen «hace replantearse el presente para aquellas empresas que plantean un traslado». El PP insiste en que lo más «sorprendente» de esta situación, explica la edil popular, es que en muchos lugares son necesarios más contenedores y en otros islas para que los ciudadanos puedan reciclar. «Ahora el problema no es que no haya contenedores, que los hay, sino que el concejal de Limpieza no los quiere poner en la calle para dar servicio al ciudadano, algo incomprensible. Y no será por las veces que se los hemos pedido», añadió Noelia Álvarez, a quien se le antoja difícil y casi imposible reciclar en San Andrés.

«Por un lado, queremos que la gente recicle pero si no les ponemos los medios es imposible», destacó la portavoz popular al tiempo que advirtió del «frenazo en seco que sufre el municipio» desde que comenzó a gobernar la UPL con políticas de gran hermetismo. «No sabemos lo que están haciendo», lamentó.

Álvarez critica la, a su juicio «inoperatividad» del gobierno de la Unión del Pueblo Leonés que, después de siete meses, ha demostrado «que no está capacitado para gestionar el tercer municipio de la provincia». Prueba de ello, es la situación de la limpieza.

«UPL desde luego no va a pasar a la historia de San Andrés como ejemplo de gestión porque es nula», explicó Noelia Álvarez, quien hizo referencia al hermetismo más absoluto, mes tras mes, que se pone de manifiesto en las comisiones informativas.