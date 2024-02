Publicado por Álvaro Caballero León Verificado por Creado: Actualizado:

Pese a la realidad con la conviven a diario, los vecinos de las urbanizaciones en la margen izquierda de la carretera de Carbajal se encuentran con un no. No habrá «mejora en la señalización en las diferentes raquetas» que dan acceso a sus calles, como les ha contestado el Ayuntamiento de León a su escrito de reclamaciones.

No las habrá «atendiendo a criterios de siniestralidad vial», como se recoge en el escrito avalado por el intendente jefe de la Policía Local y con la firma del alcalde, José Antonio Diez, en el que se incide en que, «en el periodo comprendido entre el año 2019 y el año 2024, una vez comprobadas las bases de datos de intervenciones policiales en la zona, no ha existido ningún siniestro en el punto de interés, por lo que no existe motivación objetiva para el refuerzo solicitado». «¿Tiene que haber un accidente grave para que nos hagan caso de una vez?», se preguntan los afectados.

Por el medio Los vecinos insisten en que la mala señalización hace que se topen de frente con otros vehículos

La respuesta deja abierta como fórmula de cortesía una puerta en la que se reseña que, «no obstante, desde el Ayuntamiento de León y su Policía Local, se trabaja y valorará el refuerzo de señalización en beneficio de conductores y otros usuarios de la vía pública». Pero no les vale a los afectados, que han acopiado «no menos de 13 noticias de accidentes desde 2012, de los cuales 5 son entre 2019 y 2024», como asienta Ramiro Pérez, portavoz del colectivo.

La cifra, en la que se incluye el joven ciclista fallecido tras atropellarle un vehículo en las inmediaciones del cruce de Río Iyarga en 2015, se refuerza con la realidad a la que se enfrentan cada jornada los vecinos cuando tienen que girar hacia sus urbanizaciones o incorporarse a la carretera de Carbajal: un tramo en el que los vehículos ganan velocidad y los carriles pasan de uno a dos, de manera intercalada, y las raquetas señalizadas en el asfalto se cortan por la mitad.

El portavoz incide en que no hay mes en el que falte, «una o dos veces, que un coche viene de frente por el carril de ida y frena en seco». Cualquiera de los que viven en la zona tienen una historia que contar en los cruces de la carretera de Carbajal con Justino Azcárate, Río Moruelo, Río Iyarga y Río Cueza. En esta última, «adicionalmente se da la circunstancia de que los conductores provenientes de Carbajal llegan a ella con un notable exceso de velocidad, pese a la existencia de un paso elevado, lo cual supone un riesgo adicional tanto para los peatones que lo cruzan, como para los conductores que usando la raqueta se enfrentan a un posible choque frontal», recalca Pérez.

Para atenuar los riesgos, los afectados reclaman que como poco «se pongan unos bolardos para delimitar». «Los mismos que se están poniendo en Reyes Leoneses, en los cebreados, para que no aparquen los repartidores, nos los niegan a nosotros que es un tema de seguridad», critica el portavoz, quien expone que también se necesitan «medidas de reducción de la velocidad, como un radar». «Pero cuando se pone el coche lo hace solo en el tramo entre el Olímpico y la rotonda de la gasolinera, donde se puede esconder para que no le vean, no el tramo inseguro. Parece que es más importante recaudar que mejorar la seguridad», cuestiona el interlocutor vecinal, quien avisa de que recurrirán hasta que les hagan caso.