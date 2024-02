Los 1.200 trabajadores de banca que quedan en León se movilizan para subir su salario

Los empleados de banca iniciaron ayer un calendario de movilizaciones con el que exigen a las patronales una subida salarial que impida que sigan perdiendo capacidad adquisitiva, especialmente después de conocerse los beneficios récord logrados por las entidades financieras el año pasado. El colectivo, que ha sufrido una fuerte reducción de efectivos en los últimos años, cuenta hoy en la provincia con menos de 1.200 trabajadores. Antes de la Gran Recesión superaban los 6.000.

El sector negocia desde finales del año pasado los nuevos convenios estatales, uno con la Asociación Española de Banca (AEB), que agrupa a los grandes bancos nacionales, y otro con la Ceca, en la que están representadas las antiguas cajas de ahorro. Ambos se encuentran bloqueados, según los representantes sindicales de UGT y CC OO.

«Desde 2008 los trabajadores acumulamos una pérdida de poder adquisitivo que supera el 35%», señala Ricardo Rodríguez Llamas, responsable del Sector Financiero en la FESMC de UGT en León, y que ayer participó en la manifestación convocada en Madrid para iniciar las movilizaciones. «Y ahora nos ofrecen subidas a cuatro años que rondan el 7% de incremento. Es una vergüenza».

Más cuando sólo las seis entidades cotizadas (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) acaban de declarar beneficios conjuntos de 26.355 millones de euros, una cifra récord y un 25,6% más que en 2022.

Por su parte Ramón Jorge, responsable de Servicios de CC OO en León, recuerda que los convenios que se negocian son la base para el conjunto de los trabajadores de la apenas docena de entidades que aún opera en la provincia, las que quedan de las más de treinta iniciales tras el proceso de reestructuración y absorciones llevado a cabo en el sector en los últimos años, tanto en las empresas como en el ajuste del número de oficinas y sus plantillas.

Ahora está previsto un paro parcial en las oficinas bancarias el próximo día 26 de febrero, de dos horas (de ocho a diez de la mañana); y un paro de 24 horas el día 22 de marzo si para entonces no se han producido acercamientos entre sindicatos y patronales.

Jorge recuerda que «entre la crisis financiera y la pandemia los trabajadores de la banca han realizado un enorme sacrificio, que ha implicado además una pérdida de poder adquisitivo muy importante. Con los beneficios récord en todo el sector, es el momento de recuperarlo».

El responsable de CC OO recuerda que la última oferta de la AEB supone un incremento salarial del 8% en cuatro años de convenio. «Ni siquiera llega a lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva». Y aunque reconoce que algunas entidades logran acuerdos de empresa que mejoran la base general, esta es la que se aplica a la mayor parte de los trabajadores del colectivo.

«El sector tiene un salario digno para una ciudad pequeña como León, pero si los bancos quieren plantillas adecuadas y atraer a jóvenes bien formados no pueden hacerlo con sueldos de 1.200 euros mensuales».

Ramón Jorge llama también la atención sobre la «presión laboral brutal» a que están sometidos los trabajadores por los objetivos comerciales que les imponen.

«Los trabajadores del sector financiero arrastramos una mala imagen que es muy preocupante. Pero los empleados de banca no somos el banco. Las entidades ganan mucho dinero, pero estos beneficios no repercuten en los salarios de los empleados. Que además estamos sometidos a una presión comercial bestial, que multiplica las bajas psicológicas que se están produciendo».

Ricardo Rodríguez Llamas insiste en que «el coste psicosocial para los trabajadores es brutal, ahora todo son objetivos comerciales, y el trato con el cliente acaba deshumanizándose. No porque los trabajadores lo queramos, sino por esta presión y porque se han reducido oficinas y plantilla, pero los clientes a los que atender siguen siendo los mismos».

El responsable del Sector Financiero de UGT en León recuerda que en la mesa de negociación del convenio colectivo de banca la oferta es un incremento salarial del 8% en cuatro años y una parte variable que no percibirán todos los trabajadores; mientras que en el convenio colectivo de ahorro la oferta es de un incremento salarial del 7% en 3 años. «Los últimos de la fila, así se sienten las plantillas de Ceca. Aquí todo el mundo ve incrementados sus emulumentos: accionistas, consejos de administración,... Todos menos los trabajadores».​

​Por su parte desde Servicios de CC OO Ramón Jorge reconoce que «creíamos que la negociación de los convenios este año iba a ser más fácil, porque los beneficios de las entidades en estos últimos tres ejercicios han sido récord. Y también porque la reconversión de las entidades y el recorte de personal ya está hecho a nivel general. Sin embargo no es así. Pero hay que recordar que es el sacrificio de las plantillas el que ha hecho posible estos beneficios».

​Un sacrificio de 15 años de «ajustarse el cinturón», y una pandemia «en la que también hemos estado a la altura».