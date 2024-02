Obligan a repetir la sentencia al juez en prácticas que absolvió a un machista

Publicado por Miguel Ángel Zamora León Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial ha determinado que un juez en practicas que absolvió a un varón acusado de violencia machista deberá repetir la sentencia en la que alegaba que el procesado también había sido agredido y motivaba su absolución bajo ese argumento.

La recurrente, representada en el procedimiento por Virginia Rodríguez Bardal (Armesto & Bardal Abogados) alega que el juez realiza una discriminación positiva, pero en favor del hombre, «extremo contrario a todos los espíritus normativos. Que uno de los argumentos por los que se absuelve al acusado es que su versión es más compatible con el parte de lesiones del sospechoso, cuando él denuncio a su patrocinada por dichos hechos y fueron sobreseidos por el juzgador de instrucción y por la Audiencia Provincial en auto, Que los hechos probados por el Juzgador distan enormemente de la realidad y sobre todo de la acreditación de las pruebas aportadas y absuelve sin razonamiento lógico. Que entra a valorar sobre la supuesta agresión de la mujer al hombre cuando existe un auto en el que se decretó el sobreseimiento y archivo de las diligencias frente a ella, es completamente errónea basándose en hechos que ya han resultado sobreseídos».

La sentencia dice que en cuanto al delito de coacciones, amenazas y abandono de familia, «basa la misma en que ambos se han amenazado y coaccionado. Que concurren los requisitos para la apreciación de los delitos objeto de acusación: el delito de maltrato por la declaración testifical de la víctima, los whatsapp aportados y fotografías. Y en cuanto al delito de coacciones amenazas y abandono de familia, a través de los mensajes de whatsapp enviados».

Similar camino sigue el Ministerio Fiscal. «Con independencia de que el proceso penal de impago de pensiones que derivó del anterior, acabó en un archivo, hay que examinar el supuesto en abstracto y al momento de la presunta comisión delictiva, y no habiéndose impugnado los mensajes de whatsapp, su tenor literal es revelador. «Iba a pagar el alquiler, pero si no quitas la denuncia no ingreso ni un duro más», «no me vas a quitar la denuncia, no, házmelo saber para actuar». Aparte de estos mensajes claros y meridianos, existen múltiples que contextualizan la situación que perseguía el investigado a fin de modificar la conducta de la víctima.

Por todo ello la Audiencia insta al juez a que repita la sentencia y determine el sentido de su fallo de acuerdo a la fundamentación correcta.

El motivo Considera la Sección Tercera que se apoya el fallo en hechos que se habían sobreseído