«El agua debe de ser motor de prosperidad, desarrollo económico y bienestar social»

Publicado por p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

—¿Nos podría explicar cómo es la gestión del ciclo del agua en la ciudad?

—A veces no nos paramos a pensar el gran esfuerzo tecnológico, técnico y de gestión que hay detrás de gestos asumidos en nuestro día a día. Aguas de León es la empresa que suministra el agua a toda la ciudad con un equipo de 65 trabajadores con dedicación las 24 horas de los 365 días del año para que al abrir el grifo tengamos un agua de la mayor calidad y con todas las garantías sanitarias. El agua que bebemos proviene de las captaciones de los ríos Luna y Porma en Velilla de la Reina y Candanedo de Boñar, y a través de grandes conducciones llega a dos plantas de potabilización donde aplicamos un tratamiento para garantizar la máxima calidad. El agua tratada circula por una red de distribución de 437 kilómetros hasta nuestras casas y nuestros trabajadores se encargan de velar por la resiliencia y la seguridad del sistema para que no falte agua en ningún momento y tener una capacidad de respuesta ágil y eficiente si se producen incidencias o averías.

Una vez consumida en los domicilios, pasa a la red de saneamiento de 405 kilómetros hasta la depuradora, y se llevan a cabo inspecciones y limpiezas periódicas. La atención al cliente es multicanal a través de whatsApp, teléfono y oficina virtual, entre otros, que se suman a la presencial en las oficinas. Ofrecemos una atención accesible y adaptada a personas con discapacidad para que no existan barreras, enmarcado en nuestro programa Contigo que busca dar una respuesta personalizada.

—¿Qué controles se aplican al agua para garantizar que el recurso que se suministra en la ciudad sea de tan alta calidad?

—En León podemos presumir de tener un agua de alta calidad. No solo desde el punto de vista del sabor, sino de las propias características del agua, que es sanitariamente perfecta. En Aguas de León, además de todas las mediciones en continuo, realizamos más de 20.000 determinaciones analíticas al año en nuestros propios laboratorios y en externos. Ambos se encuentran certificados para tener una total garantía en cuanto a la fiabilidad de los resultados. Durante el último año nos hemos adaptado a los requerimientos del Real Decreto 3/2023 más exigente en los criterios técnicos-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. En la ciudad podemos estar tranquilos, garantizamos que el agua que bebemos cumple con todos los criterios sanitarios establecidos.

—Desde que la sociedad mixta echó a andar hace 14 años, ¿cuáles han sido los avances más destacados?

—Ha habido un antes y un después muy marcado en materia de digitalización siempre aplicada a una gestión sostenible del servicio y la preservación del recurso hídrico. Desde que la sociedad se creó en 2010, se ha realizado todo el levantamiento cartográfico y digitalizado del 100% de la red de abastecimiento a través del sistema GIS-Agua que nos permite mantener geolocalizados todos los elementos de la red. El rendimiento técnico de la red ha pasado de un 35% a un 78%, o lo que es lo mismo, la red aumentó su eficiencia un 40% en menos de diez años con medidas para la detección precoz de posibles fugas, la división de la red del abastecimiento en 16 sectores independientes, la instalación de seis válvulas reguladoras, 160 Permalogs o herramientas tecnológicas de control de fugas, 50 Permanet y un telemando.

Toda esta tecnología nos ha ayudado a mejorar el rendimiento de la red, a alargar su vida útil y a disminuir el volumen de agua no registrada que, generalmente, responde a consumos autorizados no medidos, fraudes y pérdidas de agua. Estos avances nos permiten preservar un volumen de agua con el que se podría abastecer una ciudad del tamaño de León durante dos años y ayudar en la gestión avanzada del alcantarillado, las inspecciones con cámara de televisión, el uso de camión CIS, aspirador- impulsor, el cual reutiliza el agua de la red de alcantarillado tras un breve tratamiento para realizar la limpieza. Esto supone que podamos ahorrar diariamente unos 25.000 litros de agua. Aunque León, afortunadamente, no sea una de las zonas de España más afectadas por la sequía, adoptamos todas las mejoras vinculadas al uso eficiente del agua.

Nuestro objetivo principal es garantizar en todo momento el suministro de agua de forma sostenible, es decir, aplicando la innovación y la tecnología necesaria para que el abastecimiento de agua sea más resiliente frente al cambio climático y preservar de esta manera el recurso hídrico.

—Como recurso limitado y finito, ¿está la población realmente concienciada de la importancia de cuidar el agua?

—Hemos progresado bastante, pero queda mucho camino y más con los efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua. En Aguas de León estamos convencidos de la importancia de la concienciación ambiental y, por eso, llevamos años promoviendo actuaciones dirigidas a pequeños y mayores. El programa ‘Ciclo Integral del Agua’ acerca los ciclos natural y urbano del agua y promueve hábitos de consumo responsable a 500 alumnos de 3º a 6º de Primaria cada año. Además, abrimos las puertas de la estación de tratamiento de agua potable para conocer en primera persona todo el trabajo que hay detrás de la gestión del agua y tomar conciencia de la importancia de cuidarla. En el último año más de 400 personas acudieron a estas visitas guiadas. También implicamos a la ciudadanía en el Día Mundial del Agua, con carpas a pie de calle para mostrar la tecnología con la que trabajamos y realizar catas de agua.

Nuestra apuesta por la educación va más allá de la sensibilización ambiental. A través del programa Aquae STEM, que se desarrolla en varios centros educativos, promovemos las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas para que de León salgan futuras profesionales que nos ayuden a superar con éxito los retos ambientales y climáticos que tenemos por delante.

—Además de acciones de sensibilización y sostenibilidad, el agua ha tomado una dimensión de empleo y solidaridad en la ciudad de la mano del Pacto Social ¿Cuáles han sido sus principales logros? ¿Qué retos abordará el Pacto Social este 2024?

—El Pacto Social que impulsamos junto al Ayuntamiento de León y diversas entidades ha promovido un modelo de gestión del agua basado en el diálogo, las alianzas y la colaboración público-privada que ha mejorado la calidad de vida de las personas. Del diálogo de la mesa del Pacto Social, integrada por Ayuntamiento de León, Cruz Roja, Cáritas, Universidad de León, Cámara de Comercio de León, Federación Leonesa de Empresarios, la Agencia de Desarrollo Local del Consistorio (Ildefe) e Inserta de Fundación Once, han salido iniciativas como el refuerzo del fondo social del servicio del agua o el programa OLA. Se trata de las siglas de ‘Ocupación, Liderazgo y Acompañamiento’ una iniciativa que, de la mano de Cruz Roja, ha permitido formar a nueve personas en situación de vulnerabilidad para que puedan salir de esa situación y mejorar sus oportunidades. De ellas el 70% ha conseguido su activación laboral.

Para este 2024 ya está aprobada la segunda edición del OLA en la que realizaremos ese acompañamiento a otras 15 personas. Este año también se abrirá una tercera edición del programa ‘Agua, Salud y Empleo’ mediante el que se financian proyectos de entidades leonesas sin ánimo de lucro. La dimensión social del agua es fundamental para nosotros, de ahí la necesidad de continuar impulsando iniciativas como el Pacto Social de Aguas de León.

—Se incorporó a la gerencia de Aguas de León en octubre de 2023. ¿Qué visión de futuro tiene para la sociedad mixta y qué le gustaría conseguir durante su etapa como gerente?

—Para poder hablar del futuro hay que ser consciente del camino recorrido. Me gustaría poner en valor todos los hitos que desde el Ayuntamiento y las anteriores gerencias se han conseguido y que nos han permitido llegar hasta donde estamos. El reto está en continuar la transformación del servicio municipal de agua en cuanto a sostenibilidad, innovación y acción social. Queremos seguir trabajando en la innovación y eficiencia de nuestros recursos, implantando medidas eficientes para frenar el cambio climático. Acaban de empezar las obras de la instalación de la turbina en la Etap del Porma que nos permitirá generar energía eléctrica en la instalación. De esta manera, avanza el proyecto europeo Life Nexus que situará a León como un referente en la UE en autosuficiencia energética y economía circular.

En descarbonización, hemos reducido nuestra huella de carbono con la movilidad sostenible y al consumo de energía verde. Actualmente el 100% de la energía que consumimos en Aguas de León es de origen renovable. El agua es indispensable para la vida de los seres humanos pero también debe de ser motor de prosperidad, desarrollo económico y bienestar social. Esta transformación digital, sostenible y social del servicio de agua que queremos seguir promoviendo no tiene otra razón de ser que contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de León.