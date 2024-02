UPL llama la atención sobre la basura en la Candamia

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de la Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de Léon ha exigido al equipo de Gobierno que proceda a la limpieza y mantenimiento del parque de la Candamia.

UPL ha recordado, a través de una nota de prensa, que el el pasado día 22 de enero se remitió un comunicado en el que la formación se hacía eco de las denuncias de usuarios y asistentes a la carrera Transcandamia, sobre el «lamentable estado en que se encontraba el recorrido y el propio parque de la Candamia».

«En aquella nota denunciábamos que varios tramos del recorrido se encontraban absolutamente lamentables por la falta de cuidado y limpieza, con numerosos restos de desperdicios que, si bien es de lamentar el escaso civismo de algunos ciudadanos y visitantes de la Candamia, no por ello dejábamos de criticar el abandono y falta de limpieza por parte del equipo de gobierno del Partido Socialista», han apuntado los leonesistas.

«No solo no ha mejorado sino que se ha agravado porque no solo no se ha limpiado cuando lo denunciamos, sino que la situación continua exactamente igual con más restos y desperdicios», ha criticado UPL.

Desde el Grupo Municipal de UPL se ha insistimos al equipo de gobierno del PSOE que proceda a la limpieza de toda la Candamia.