Turnos y contratos motivan la tercera concentración de enfermeras mañana

Parte de las enfermeras del Hospital de León se concentrarán de nuevo mañana por su «descontento con la organización de los turnos, servicios y gestión del personal de las TCAE y enfermeras». Lamentan no haber recibido respuesta por parte de la dirección de Enfermería y de que sus peticiones hayan sido ignoradas. Sobre todo, conocer la ubicación del lugar de trabajo de día en día, los cambios de turno en el mes en curso o la ubicación aleatoria del personal de la plantilla flotante sin tener en cuenta su formación.

«Estamos hartas de que se nos ningunee, de estar al servicio de una gestión caótica y desorganizada para la que las personas que trabajan en este Hospital no tienen voz ni voto sobre su vida laboral», indicó una de las convocantes, Ilda Martín, quien remarca que «estamos hartas de que se crean que vivimos para trabajar cuando la realidad es que trabajamos para vivir y hay una incertidumbre constante» Como ejemplo indica que la bolsa abierta y permanente, que lleva mas de dos años sin actualizarse, es «una utopía», porque tienen puntos en la bolsa, pero no hay contratos.

Dudan si en el mes de marzo se irán al paro, mientras gente que no está en la bolsa abierta y permanente sí estará trabajando. Defienden «unas condiciones dignas y desempeñar nuestro trabajo en unas condiciones seguras para el profesional y el paciente».

En sus pancartas se lee «la vocación no justifica la explotación», ni paga las facturas ni da de comer. Martín remarca que «la vocación no puede ser la excusa que enmascare este robo a nuestros derechos. Hemos dicho basta. No vamos a callar hasta que veamos un cambio real en nuestras condiciones. No vamos a conformarnos con el silencio como respuesta». Sus peticiones pasan por la renovación de contratos con mínimo 30 días de antelación. «No es tolerable que a día 25 de enero las personas que cesaron el 31 desconozcan, de manera oficial, si volverán a ser contratados. Esto genera no solo desorganización a nivel profesional sino también personal, dificultando gravemente la conciliación de la vida laboral con la vida personal. Vemos además que el panorama es parecido de cara al mes de marzo», indica.

También exigen contratos de duración adecuada a las necesidades sanitarias actuales. Sin efectivos en bolsa y con la fuga de profesionales a otras provincias y comunidades autónomas, «no es razonable que se den contratos de 5 meses cuando en otros lugares se hacen de hasta un año». La transparencia en la oferta de contratos es otra demanda. «Vemos ilógico que personas que han acabado su contrato en día 15 de enero, con puntos en la bolsa, se le ofrezcan 5 meses y medio, y personas que han finalizado su contrato el día 31 de enero, sin puntos, se les haya ofrecido 9 meses».

Además, recuerdan que ese hecho también afectó en junio a muchos trabajadores cuando a personas que acababan de acabar la carrera se les ofreció mejores contratos que a profesionales que llevaban años trabajando. El pasado mayo se acordó con las secciones sindicales que se necesitaba conocer el turno, como mínimo, a tres meses vista para una correcta conciliación familiar. Esta plataforma no acepta que la comunicación de turno sea a partir del 20 de cada mes, «y mucho menos, como ha ocurrido en esta ocasión, dicha comunicación sea el día 30 o 31 de enero e incluso en algunos casos, a día 1 de febrero haya trabajadores que no son conocedores de su turno del mes».

Entre su listado destaca, además, ser informados de los cambios de turno por parte de supervisión/dirección y que ese cambio se haga con el consentimiento de la persona afectada. Apuestan por ubicar al personal según su perfil para que se pueden cubrir servicios similares y no cada día servicios con características y pacientes con diferentes patologías, porque «disminuye la calidad de nuestros cuidados así como la seguridad del paciente». Proponen organizar al personal de la plantilla flotante para evitar el paso por despacho con todo lo que ello conlleva tanto para la persona de flotante como para las personas que esperan el cambio.