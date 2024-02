El PSOE ve sólido su liderazgo en León tras el tirón de orejas de Sánchez

Publicado por a. calvo/p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

La polvareda que ha levantado en Ferraz el raquítico 14% que logró el PSOE en las elecciones gallegas del pasado domingo trajo un viento que ha sacudido a las provincias tras remarcar el secretario general y presidente del Gobierno Pedro Sánchez que se necesitan liderazgos «fuertes y estables». Es más, lanzó un dardo sobre los representantes que pierde el partido a nivel autonómico y local frente a los buenos resultados que cosecha en los comicios generales. Un agüacero al que desde León, el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón; el alcalde José Antonio Diez; y el secretario autonómico, Luis Tudanca, sacan el paragüas para defender su bastión.

c Cendón ve «consolidado» el liderazgo en las instituciones

Para el secretario provincial socialista no existen dudas de que el PSOE es el «principal» partido de la provincia de León, con una «estructura territorial sólida que combina juventud y experiencia, ilusión y veteranía». Es más, ve al partido «con liderazgos consolidados en nuestras principales instituciones, como la Diputación y el Consejo Comarcal del Bierzo. Pero también en los ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia». E incluso eleva el ‘buen papel’ que logra el socialismo en León al alcanzar representantes en el Parlamento Europeo, en las Cortes Generales y en las Cortes de Castilla y León, «algo que ningún otro partido puede decir en nuestra provincia». Esquivando las palabras de Sánchez, Javier Alfonso Cendón, aseguró ayer desde Madrid que «estamos centrados en nuestras responsabilidades institucionales, tanto donde gobernamos, como donde estamos en la oposición, pero siempre trabajando por el futuro de esta provincia y porque León avance». Sí admite, que en el ámbito orgánico, siguen «reforzando» las estructuras organizativas «e incorporando talento en las agrupaciones». No obstante, anuncia que el PSOE de León está trabajando en la puesta en marcha de un ‘Think Tank’, un tanque o laboratorio de ideas sobre el futuro de la provincia.

c Diez pide evitar «discursos estériles» de ámbito nacional

El regidor de León ciudad, Jose Antonio Diez, cree que desde otras esferas no se puede «venir a decir a los alcaldes lo que es estar pegado al territorio», porque son los cargos públicos «más cercanos a los ciudadanos», a los que defiende que se escuche. Por eso cree que no hay que perderse en «debates estériles» a nivel nacional, en referencia a la falta de liderazgo que recriminó Pedro Sánchez a las provincias tras el descalabro del PSOE en las elecciones gallegas insinuando que se necesitan cabezas de lista con fuerza y estables. El regidor socialista leonés no admite lecciones de ser líder y ve más bien que hay que apelar a la «cercanía» con los vecinos porque «el liderazgo se ejerce escuchando a la ciudadanía, no dándole la espalda». «La cercanía es algo inherente al cargo de alcalde», insistió. «Hay que hablar con el ciudadano y más allá de los partidos abogar por cuestiones pegadas al territorio».

c Tudanca dice que «la tierra es para el que se la trabaja»

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, califica de «inexcusablemente malos» los resultados de los socialistas en las elecciones en Galicia y pide al partido «reflexionar». Aludió a que «la tierra es para el que se la trabaja», animando a trabajar por mejorar los resultados. Tudanca eludió encajar el reproche sobre su falta de liderazgo en Castilla y León que llegó desde Ferraz atacando al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), al que dijo si va a seguir «arrodillado» ante los intereses del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Lo que provocó un «usted sí se arrastra a los pies» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de Mañueco. El secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, pidió a Tudanca que «rompa con el partido sanchista».

c Ferraz ve pasada «la etapa de liderazgos bien ejercidos»

La Ejecutiva Federal del PSOE subrayó la necesidad de construir liderazgos fuertes y estables en los territorios, además de reconocer que probablemente «ha pasado la etapa de liderazgos bien ejercidos, como los de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana y Guillermo Fernández Vara en Extremadura. Pedro Sánchez sostiene que ahora es el momento de apostar a largo plazo por otras figuras que sean capaces de asentarse como estos barones y de ganar como ellos, sin vaivenes de candidaturas. Y lo dejo tras cambiar en Galicia cinco veces de candidato. Defienden el trabajo continuado de «pico y pala» en los territorios «con un liderazgo y un equipo con el que la gente asocie al PSOE». El PSOE desvincula a Sánchez del descalabro gallego y lo achaca a factores ligados al territorio.

c La autocrítica más mordaz, de Emiliano García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pide una lectura nacional del resultado de las elecciones gallegas y admite su satisfacción: «Me alegro de que no haya ganado Puigdemont». Palabras que han generado una contestación por parte del PSOE de que cuando salga a jugar «sepa con qué camiseta juega». Los socialistas reconocen, no obstante, que el «gran problema» del PSOE es que no moviliza en los comicios autonómicos al electorado que les vota en las generales. El partido de la rosa no se encontró el pasado domingo con el escenario que auguraba el CIS y tras una campaña de ataques a Alberto Núñez Feijóo no se repitió el escenario de las elecciones nacionales de julio. El PP no solo retuvo, con cierta holgura además —40 escaños frente a los 38 con los que le habría bastado—, una mayoría absoluta que, según los socialistas, estaba claramente en el aire. Toca digerir. De momento se han repartido culpas para despejar al líder.

‘Think Tank’ El secretario provincial impulsa un laboratorio de ideas sobre León para avanzar