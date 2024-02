UPL considera “insulsos” los Presupuestos de la Junta

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Tras haberse presentado los Presupuestos de la Junta de Castilla y León, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han valorado los mismos como “insulsos y poco ambiciosos para la Región Leonesa”, considerando que “se echan en falta numerosos proyectos necesarios para esta tierra”, mientras que la inversión prevista para los que sí se recogen la valoran como “por lo general escasa de cara a poder dar un impulso decisivo a los proyectos”.

Y es que los leonesistas consideran que los Presupuestos de la Junta son “continuistas” respecto a los del año pasado, por lo que apuntan que “si el año pasado dijimos que los Presupuestos nos parecían una oportunidad perdida para la Región Leonesa, la falta de ambición de las cuentas para 2024, con unas inversiones casi calcadas a las del año pasado que en buena medida no se ejecutaron, no hacen sino reincidir en no dar una oportunidad al futuro de nuestra tierra”.

"La mitad del Presupuesto, sin provincializar"

Por otro lado, desde UPL apuntan que las partidas provincializadas para León, Salamanca y Zamora apenas suman el 22’5% del total del Presupuesto autonómico. En este aspecto, recuerdan que casi la mitad del Presupuesto (el 45%) se recoge como partidas sin provincializar, pero según señalan “evidentemente esas partidas se quedan mayoritariamente donde están las sedes de las instituciones autonómicas”.

De este modo, ponen como ejemplo los 455.067 euros destinados a mejoras en el edificio del Centro de Soluciones Empresariales (conocido como “La Perla Negra”), o los 178.000 y 132.750 euros destinados respectivamente a las sedes del ITACyL y la Consejería de Cultura, edificios que según recuerdan, están ubicados en la provincia de Valladolid, aunque la inversión en ellos se recoge sin provincializar como inversión general de la comunidad.

"Falta de impulso a la economía de la Región Leonesa por el ICE"

Por otra parte, desde UPL consideran que los Presupuestos de la Junta no responden a los intereses de las tres provincias leonesas y lamentan la “falta de implicación del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta para crear un mayor tejido económico e industrial en la Región Leonesa”, apuntando el hecho de que entre Salamanca, Zamora y León apenas superan el 20% del total de la inversión de la Junta en creación de suelo industrial por parte del ICE, partida que además se ve reducida en el conjunto de la comunidad autónoma respecto al año pasado.

En este aspecto, los leonesistas denuncian un desfase entre León y Castilla por parte del Instituto de Competitividad Empresarial, y señalan que solamente la inversión destinada por el ICE para el polígono industrial vallisoletano Canal de Castilla, que supera los 7 millones de euros, es superior a la que suman todos los polígonos de León, Salamanca y Zamora, siendo el de Ciudad Rodrigo, con 3 millones, el que más recibe del ICE en la Región Leonesa, aunque desde UPL recuerdan que el año pasado dejó sin ejecutar el millón de euros que había presupuestado para este polígono en 2023.

No obstante, UPL sí valora positivamente que este año haya una mayor implicación inversora por parte del Somacyl para impulsar la urbanización de suelo industrial en la Región Leonesa, con partidas que sí consideran importantes en los polígonos de Villadangos, El Bayo, Ciudad Rodrigo, Monfarracinos y el Parque Tecnológico de León, hecho que para los leonesistas “palia parcialmente la falta de interés del ICE”.

"Proyectos que repiten sin haberse ejecutado la inversión de 2023"

En todo caso, la falta de ejecución de numerosos proyectos presupuestados por parte de la Junta en las provincias leonesas es algo que también denuncia UPL, considerando “especialmente sangrante el caso de los centros de salud”, señalando que la Junta no invirtió ni un euro de lo presupuestado en 2023 para los centros de salud de Villaquilambre, El Zurguén, Villalpando, Benavente Sur, Puebla de Sanabria, Virgen de la Concha o Aliste, con una inversión casi nula en los de Prosperidad y Santa Marta de Tormes, y un porcentaje de ejecución muy baja en los de Sahagún (apenas 227.074 euros de los 1.274.657 presupuestados para 2023) y Pinilla (solamente 40.281 euros de los 271.474 presupuestados para 2023).

Un hecho que UPL denuncia también se da en el caso de la creación de una unidad satélite de Radioterapia para el Hospital del Bierzo, en la que la Junta finalmente no invirtió ni un euro de lo presupuestado el año pasado, habiendo presupuestado para 2024 apenas 125.000 euros, una cantidad que los leonesistas consideran “pírrica”. También consideran “lamentable” que la Junta solamente ejecutase el 43% de lo presupuestado para el Plan Director del Hospital de Salamanca o, en materia agrícola, que la inversión fuese nula el año pasado en proyectos presupuestados que vuelven a incluirse en las cuentas autonómicas, como la modernización de los canales de Villadangos y San José, mientras que la ejecución de modernización del regadío del Canal Alto de Villares apenas llegó al 20% de lo presupuestado por parte de la Junta.

"Sin nuevos proyectos en Educación"

Asimismo, los leonesistas también lamentan la “falta de ambición” de la Junta en materia educativa, sin proyectos nuevos en la Región Leonesa, con una inversión prevista para el Instituto de Villaquilambre que no llega a los 300.000 euros, en un caso en que desde UPL apuntan que “llueve sobre mojado”, al no haber ejecutado la Junta nada en 2023 de los 510.000 euros que presupuestó, hecho que también se da en los casos del polideportivo del IES Eras de Renueva y el CRIE de Ciudad Rodrigo, que vuelven a estar en los Presupuestos, pero sin que se hayan ejecutado las inversiones presupuestadas el año pasado.

Además, en otros casos vuelven a recogerse inversiones en proyectos que han tenido un grado de ejecución extremadamente bajo, como sería el caso del Conservatorio de León (para el que la Junta apenas ejecutó 42.362 euros de los 3.094.106 presupuestados en 2023), o el CRA “Los Arapiles” de Aldeatejada (en el que la inversión real en 2023 apenas alcanzó 266.908 euros de los 2.929.797 presupuestados por la Junta), lamentando además los leonesistas que la Junta sigue sin apostar por la Facultad de Medicina para León, que se queda fuera de las cuentas un año más.

Por otro lado, en otros proyectos que vuelven a incluirse en Presupuestos UPL apunta que la inversión real tampoco ha llegado a lo presupuestado el año pasado, aunque en algunos casos han tenido un mayor grado de ejecución, como sería el caso del Conservatorio de Zamora o el Instituto de Guijuelo (con un 27% menos de ejecución de la inversión prevista para 2023).

"Menos proyectos y repetidos en Movilidad"

Por otro lado, en materia de Movilidad desde UPL lamentan la ausencia de nuevos proyectos, así como la reducción de los que se recogían el año pasado aunque no se llegasen a llevar a cabo, limitándose las inversiones a proyectos ya presentes en las cuentas de 2023 para los que, por lo general, la inversión prevista no llegó a lo presupuestado.

Este sería el caso de los dos carriles bici previstos en San Andrés del Rabanedo (en los que la Junta apenas ejecutó 53.871 euros de los 1.009.159 presupuestados el año pasado), o la renovación del firme de la CL-631 entre Toreno y Páramo del Sil, en la que apenas se ejecutaron 19.320 euros de los 979.979 presupuestados.

Por su parte, la Junta dejó sin ejecutar las inversiones previstas para el proyecto de puente sobre el río Esla entre Aldea del Puente y San Miguel de Escalada, para la mejora del acceso a la localidad de La Hoya, para la redacción de los proyectos en la CL-510 (Salamanca-Alba de Tormes) para su conversión en vía 2+1, o para la mejora del firme en la ZA-604 entre Bóveda de Toro y Cañizal, proyectos que vuelven a incluirse este año en Presupuestos, mientras que más de media docena de proyectos previstos en León, Zamora y Salamanca en el área de Movilidad que fueron presupuestados el año pasado, desaparecen en los Presupuestos de 2024 pese a no haberse llevado a cabo.

De este modo, desde UPL consideran que en los Presupuestos autonómicos para 2024 hay una falta de ambición por parte de la Junta, que se hace “especialmente patente en áreas como Sanidad, Educación y Movilidad”. En este aspecto, señalan que “vemos que la Junta sigue sin apostar por la Facultad de Medicina para León, por la autovía León-Braganza o por la mejora de las conexiones del Bierzo con Asturias, que también se quedan fuera de las cuentas, hechos que se suman al desprecio del ICE en materia industrial”, áreas que desde UPL consideran “vitales para las tres provincias de la Región Leonesa”.

Por todo ello, desde Unión del Pueblo Leonés ya han avanzado que trabajarán en las Cortes en la fase de debate de los Presupuestos para proponer una profunda modificación de las cuentas autonómicas a través de enmiendas parciales, al considerar que los Presupuestos presentados por la Junta “están lejos de las necesidades de León, Zamora y Salamanca”.