La presidenta del Colegio de Arquitectos de León llama la atención sobre las inspecciones

La presidenta del colegio de arquitectos, de Leon, Maria José, Lobato, advirtió ayer de la importancia de que los edificios hayan pasado la inspección técnica para evitar el riesgo de incendios en todo momento. El problema radica en que, según la presidenta, la legislación fue modificada en 2019 y esta circunstancia hace que solo los edificios como construidos con posterioridad deban sujetarse a la normativa vigente.

«A día de hoy, la legislación está muy clara. El problema es que los edificios que se han construido anteriormente están sujetos a una normativa de materiales y de forma de construir que no tienen nada que ver con los tests que se practican ahora. No es que ahora mismo no esté arreglado, el código fue modificado expresamente en el asunto de las fachadas y de las ventilaciones. Fue porque hubo incendios en Inglaterra y también se actualizó. Pero es que este edificio de Valencia es anterior al código», señaló la presidenta de León.

«Ese edificio no cumplía la normativa y se dieron unas condiciones muy particulares. Es un edificio alto, residencial y con un viento y mucha sequía se da en una temporada especialmente seca. Es un sistema de construcción que ya hemos visto que no es válido, y ahora mismo no se podría verificar así», señaló Lobato. «Lo mejor es no aventurarse para evitar alarmar a los leoneses. Quizá la gente ahora tiene miedo al poliuretano, que se ha visto que no era el problema porque había lana de roca en el edificio y se está hablando mucho de los materiales. No es tanto ese el problema, sino la forma de construir, los elementos constructivos. No reaccionan igual en el interior de una cámara que en fachada».

También quiere dejar claro la presidenta que son fundamentales «las inspecciones técnicas en las edificaciones. Se está aplicando en poblaciones de la provincia de León, pero no en todas. Ahora mismo es obligado en municipios de más de 20.000 habitantes o en los que están en las áreas funcionales estables con más de 5000 habitantes. Me temo que en algunos casos no se está haciendo. Por ejemplo, creo que en Ponferrada o Villaquilambre no se hace».