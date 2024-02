Feve retrasa el semáforo de Cortizo

Publicado por Álvaro Caballero León Verificado por Creado: Actualizado:

La ciudad de León nunca lo olvidará. Se lee en la placa colocada en la pared del edificio contiguo para recordar que «en este lugar, el 22 de diciembre de 1995, falleció el comandante Luciano Cortizo, víctima del terrorismo». Había cogido el coche del aparcamiento de las casas de los militares de Álvaro López Núñez, cruzó la plaza del Espolón, torció por Era del Moro, entró en Ramón y Cajal y frenó por el disco en rojo. Eran las 13.20 horas. Acababa de salir el Gordo de Navidad, habían dado las vacaciones y los escolares de los tres colegios de las inmediaciones llenaban las calle. Al detenerse el vehículo, la bomba lapa que ETA había colocado en el interior se activó. El cuerpo quedó destrozado fuera, en el umbral del paso de peatones, y su hija Beatriz, de 18 años, que le acompañaba, resultó herida de gravedad en el abdomen, las piernas y los brazos. Ese punto, en la intersección con Abadía y Renueva, quedó para siempre como el semáforo de Cortizo.

El hito del imaginario popular de la ciudad, marcada por el atentado, no cambiará. Pero el semáforo se trasladará media docena de metros atrás para atender a la nueva organización del tráfico derivada del entronque con la urbanización de la estación de Feve. No regulará ya el cruce con Renueva y la incorporación desde Abadía de los vehículos que salen del casco histórico, sino que se ocupará de distribuir los tiempos de parada de la nueva calle.

El nuevo semáforo ya está colocado en el lado izquierdo de la calzada, justo frente a la fachada del antiguo molino Sidrón, en la salida del jardín nacido de la liberación de la muralla en Era del Moro. Las tres fases de la regulación servirán para que, con el disco en rojo, entren en Ramón y Cajal los vehículos que circulen por la nueva calle interior de la estación, paralela a Renueva.

La señal recogió la indignación. NORBERTO

Con el disco en rojo, se dará turno para seguir adelante por Ramón y Cajal y para poder torcer a la derecha en Renueva, que cambiará de sentido cuando se abra a la circulación el sector de Feve. Aunque no hay fecha para la entrada en funcionamiento. Pese a que las obras están casi acabadas, el error en la redacción del proyecto por parte de Ineco, hace que no se ajustaran las parcelas a las dimensiones de los centros de transformación eléctrica que abastecerán a la zona. El cambio obliga a un modificado, con el consiguiente aumento de la factura, previa autorización. Si no hay una solución transitoria, que se antoja difícil, no se abrirá hasta final de año. Entonces, se apagará el antiguo semáforo. Pero León nunca olvidará a Cortizo.