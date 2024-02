Comienza en la Audiencia el juicio por la muerte del universitario en La Torre

Publicado por Miguel Ángel Zamora León Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial inicia esta mañana (Palacio de Justicia, 9.30 horas) la vista oral por el sistema del Tribunal del Jurado para la causa abierta contra un estudiante de la Facultad de Derecho, acusado de terminar con la vida de otro estudiante, éste cántabro y matriculado en Inef, al que la madrugada del 16 de mayo de 2021 le asestó una puñalada en el costado tras una disputa previa en el merendero cercano al pabellón de La Torre, en el área de la Universidad.

La fiscal, Laura Campillo, solicita una pena de 22 años de prisión, por asesinato. La acusación particular la encarna el abogado leonés Fernando Rodríguez Santocildes. Propone 20 años de cárcel pero eleva a 200.000 euros la indemnización que solicita para los padres, residentes en Colindres (Santander), conscientes de que el axioma que sostienen es el único que no admite dudas: Mario no volverá y el dolor que sienten es irreparable.

Es probable que Enrique Arce. el letrado que encarna la defensa del sospechoso acepte esa tesis, pero desde su punto de vista hay dos condicionantes: que no se realizó una correcta asistencia médica al herido, reanimado en un primer momento antes de ser éxitus y que hubo una pelea inicial que condiciona la segunda y está fuera de este juicio ahora mismo. El procesado entiende que las dos realidades han de ser admitidas de forma conjunta y que disgregarlas modifica en su contra el derecho a una defensa adecuada y puede influir en el veredicto del jurado, que no impondrá pena alguna, solamente ha de determinar si considera que el investigado es culpable (se necesitan siete de los nueve votos de los jurados titulares) o no culpable (basta con que sostengan esta postura cinco personas).

Hay cinco varones y cuatro mujeres en el equipo titular que vivirá esta semana entera en la sala de vistas segunda de la Audiencia Provincial. Los suplentes también son paritarios, una mujer y un hombre.

De por medio, varias decenas de testigos y peritos se subirán al estrado a aportar su visión. Se retiran a deliberar teóricamente el lunes para tener listo el veredicto que determine qué ocurre con los próximos 19 años de vida del investigado. Tenía 21 cuando ocurrieron los hechos.