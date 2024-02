Álvarez pide a UPL plantar cara a Adif ante el silencio sobre el tren

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Partido Popular de San Andrés pide al equipo de gobierno de UPL que «plante cara» a Adif y al Ministerio de Transportes para «poner freno al trato humillante que sufren los vecinos por el silencio preocupante» ante las infraestructuras relacionadas con el tren en el municipio. La portavoz popular, Noelia Álvarez, exige «pasar a la acción» , más cuando en noviembre de 2023 se aprobó por unanimidad una moción que se rechazaba el proyecto de Adif para San Andrés pero con el que sigue adelante. El PP no entiende por qué el presidente de Adif «sí tiene hueco en la agenda para reunirse con el alcalde de Ponferrada pero no para hacer lo mismo con la alcaldesa de San Andrés». También ven «humillación» al conocer que la empresa Ineco, a la que Adif ha encargado el traslado de la pasarela azul, envió la documentación al Ayuntamiento de León pero no al de San Andrés, dónde está ubicada.