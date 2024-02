El Ayuntamiento de León mantiene que los proyectos empresariales con Catar siguen adelante

Publicado por Luis Urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno terminó entre un puñado de preguntas que el PP tramitó por el registro general y que fueron respondidas por el concejal Vicente Canuria. En el aluvión de cuestiones se incluían varias relativas al viaje del alcalde a Catar. Canuria precisó que las relaciones empresariales iniciadas en aquella visita siguen adelante, y con pleno desarrollo, como se demuestra en contactos de seguimiento recientes con la cámara de Comercio de León. También se refirió a los 350.000 euros comprometidos para desarrollo de estructuras deportivas en León, que "ya se han recibido por parte de la Cultural", dijo el edil socialista. El portavoz popular, David Fernández, cuestionó al finalizar el pleno, la vaguedad de las repuestas ofrecidas por el equipo de Gobierno municipal, en las que también se buscaron referencias a las inversiones de los fondos Edusi o las discrepancias con el desarrollo urbano de algunas zonas de la ciudad, como la Lastra.

El reconocimiento extrajudicial de deuda de más de 400.000 euros reabrió un debate recurrente entre PSOE y UPL, que votó a favor, pese a los reparos al proceder del equipo de gobierno.

Con ese mismo tono, se alcanzó un acuerdo sobre contratos menores, que irán a través de la plataforma de contratos y no del registro general, en aras de la transparencia, dijo Alonso Sutil.

"Esto es oposición constructiva", dijo David Fernández, sobre el consenso que suma el PP a este ajuste sobre la agilidad administrativa y la concurrencia de las empresas a concurso. "Para que no caigan las adjudicaciones en las mismas empresas", añadió el portavoz popular.

Sendino recordó que esto ya se había ventilado en otro pleno. Por eso no entiende la vuelta a la burra al trigo, y añadió una nueva corrección, para reducir el plazo de tres días por razones de urgencia. "Es un asunto técnico", dijo el alcalde, no político, remarcó sobre "el interés de algunos de hacer política de algo que compete a contratación, como es remover las bases de contratación del ayuntamiento".

Hijo predilecto

El pleno reconoce por unanimidad a Marcelino Fernández como hijo predilecto de León, por su labor en defensa del patrimonio leonés desde la asociación Promonumenta.

Limpieza de la ciudad

La ordenanza de limpieza en la ciudad ya pasó el filtro del pleno, que el concejal Fernández Ferreras destacó como ejemplo de consenso entre todos los grupos políticos. Tiene 105 artículos, y ahora entra en periodo de exposición pública para posibles alegaciones.

"Esto sale gracias a todos, no a la UPL, que parecería por las cosas que se leen sobre el Ayuntamiento, por lo que el alcalde está arrodillado ante la UPL, por lo que le recomiendo unas rodilleras, en tal caso", sugirió la concejala Herreros, del grupo vox. "Yo no me arrodillo ante nadie", replicó el alcalde.

La pasarela de Trobajo

El pleno rechazó la intención de Adif de colocar la pasarela azul ilegal en Trobajo sobre La Raya Orozco. Una moción de PP señala como desprecio recurrente de Adif de pisotear el beneficio de los vecinos de León y San Andrés. Y cuestiona que quiera endosar a León la ilegalidad. "Se trata de los intereses de León o los de Adif", indicó David Fernández.

"Fue brutal la inversión de los ministros del PP en León, le doy la razón", zanjó el alcalde ante un rifirrafe con el portavoz del PP.

El debate del punto sobre la pasarela peatonal que se quiere quitar de encima Adif terminó en una fricción entre el alcalde y el portavoz del PP, que sugirió en la moción la alternativa entre elegir el interés de Adif o de la ciudad. Diez se revolvió contra la afirmación, lo que dio lugar a una conversación en todo alterado, que incluyó un pulso sobre los apoyos del gobierno en León. "Antes venían ministros, ahora no viene nadie" cuestionó el concejal del PP. Diez y Fernández se emplazaron a aportar los proyectos que PSOE y PP han realizado en León. Seguirá la polémica en el próximo pleno, por cauce de una pregunta del PP sobre la inversión de Sánchez en León.