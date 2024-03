El acusado del crimen del universitario se deshace en disculpas hacia la familia

El último turno de palabra del acusado cerró el juicio por el crimen del universitario, con una petición de disculpas del acusado hacia la familia: «El acusado cerró el juicio con el último turno de palabra: «En ningún momento me creo lo que ha pasado, no imagino cómo ha podido pasar. No he querido acabar con la vida de esta persona, yo he intentado hacer lo correcto. Me da vergüenza lo que he hecho, no entiendo cómo he podido hacer esto. No tengo valor para mirar a la familia a los ojos. Sólo quiero decir que lo siento. Estoy en deuda eterna con ellos. Mi conducta ha sido deleznable y solo espero que la familia pueda pasar página».

El padre del fallecido abandonó la sala de vistas antes, ofendido con el abogado de la defensa, Enrique Arce Mainzhaussen, del que aseguró que había tratado de provocarle para buscar la suspensión del juicio con una agresión suya al letrado: «Nunca en la vida me había sentido tan humillado, ha sido lamentable lo que ha hecho durante todo el juicio».

La fiscal Laura Campillo decidió mantener los cargos que pesaban sobre el sospechoso y reitera la propuesta de una pena de 22 años de prisión para el procesado. También lo hicieron la acusación particular, que solicitó 20 años de cárcel y la defensa, que exigió que se contemplen las atenuantes de drogadicción y alteración mental, por lo que insistieron en sus tesis iniciales, la representación de la familia para que se le condene y la del investigado para su absolución. El jurado se retirará a deliberar el próximo lunes.

La fiscal llamó la atención al jurado sobre el hecho de que el acusado no haya respondido a las preguntas de las acusaciones «pese a que su defensa alega que colaboró y confesó, cosa que hemos comprobado en este juicio que no se ha demostrado».

«Le mató con alevosía y eso es asesinato», ha dicho la fiscal. «Mario (la víctima) no tuvo oportunidad de defenderse», relató. Recalcó las manifestaciones del primer policía que atendió al herido «y que relató que el chaval había dicho que le habían apuñalado mientras huía».

LO MATÓ EN LA HUÍDA

La cuchillada «tiene una trayectoria que clarifica mucho la situación en la que estaba el fallecido en el momento de ser atacado» y responde a una agresión al procesado «que no está acreditado que fuera obra del fallecido y que causó un simple hematoma y dolor en la cara» al procesado.

La atención médica que recibió el fallecido «fue excelente y no se ha acreditado en absoluto problema alguno», dijo la fiscal que entiende que la tesis se introduce «para atenuar o eximirle de la pena posible». Ha dicho la fiscal que el acusado «es plenamente imputable y sabía lo que hacía» y que no procede aplicar tampoco una rebaja de la condena que la ley contempla para procesados de entre 18 y 21 años: «Ya los había cumplido en el momento de los hechos, no se le puede aplicar la Ley del Menor».

Fernando Rodríguez Santocildes, el letrado de la familia de la víctima, entiende que si bien el acusado entró en la sala «como una persona inocente» ahora tras la prueba practicada «a ustedes corresponde determinar que hay motivos para considerar que no lo es». No presenta el letrado «una hipótesis ni una venganza» sino el interés «por un juicio justo».

Para Arce Mainzhaussen, abogado defensor, lo importante es que el jurado «crea en sus propias ideas y no en las de las demás partes del juicio».