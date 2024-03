El New York Times se desplaza al Musac para hablar del legado de la artista Ana Mendieta

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

El diario The New York Times publicó el pasado domingo, 3 de marzo, en su edición en papel, un artículo sobre la artista Ana Mendieta y su legado con el título de ‘When an Artist Dies, Who Owns her Story?’, en el que la exposición ‘Ana Mendieta. En búsqueda del origen’, inaugurada el pasado 27 de enero en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León aparece desde las primeras líneas del texto.

Para la redacción del reportaje, una periodista y una fotógrafa se desplazaron a León durante varios días para seguir de cerca el montaje de la muestra junto a la sobrina de la artista cubana fallecida en 1985 y administradora de su legado, Raquel Cecilia Mendieta.

El resultado ha sido un reportaje en el que el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y sus salas de exposiciones aparecen tanto en el texto como en imágenes y que puede leerse en la web nytimes.com. El artículo ha tenido además una importante repercusión en el ámbito del arte contemporáneo a nivel internacional y ha sido recogido por medios especializados como artnews.com o artdaily.com.