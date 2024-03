La ORA multará desde el día 15 a los residentes que no paguen la tasa anual

No vale ya la pegatina de 2023. Como si fuera la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), la ORA empezará a sancionar a partir del 15 de marzo a los residentes que no haya procedido a la renovación del distintivo. No sirve ya la actual, como se les advierte en las pequeñas tarjetinas de papel adosadas a los limpiaparabrisas de los coches estacionados en la zona verde de la ciudad. Si no quieren tener que abonar 9,5 euros en el parquímetro para anular la multa dentro del mismo día de la imposición o, en caso de superar este plazo, enfrentarse al boletín sancionador de 60 euros que les girará el Ayuntamiento de León, los usuarios tendrán que acreditar en su parabrisas antes del viernes de la próxima semana el nuevo adhesivo con fondo amarillo, previo pago de la tasa anual correspondiente.

La renovación envuelve el desembolso de 36,35 euros, sin subida desde 2012, que tienen que hacer los residentes para seguir con la tarjeta. Sin posibilidad de domiciliación bancaria, como sucede con otros tributos municipales, el Ayuntamiento de León envía ya entrado el año a los residentes de la ORA la carta por el correo ordinario para informarles de la obligación de renovar el distintivo. No cabe la morosidad. Quien no pague queda de manera directa fuera de los beneficios de poder aparcar de manera libre en las calles con los estacionamientos identificados en color verde que le correspondan, en función de si pertenecen al área norte o al sur, separados por el eje que define la calle Ancha y Ordoño II.

Los residentes que no hayan recibido la carta deberán reclamarla en la oficina municipal de San Marcelo. Pero, salvo error de la administración no les servirá de excusa para sortear la sanción de la ORA. Sólo podrán librarla si regularizan la situación, que puede darse por el incumplimiento de alguna de las condiciones que limitan la tenencia de la zona verde: estar empadronado y ser residente de hecho, según el Padrón Municipal de habitantes en alguna de las vías publicas que integran la zona ORA; poseer el permiso de circulación en el que figure el mismo domicilio de empadronamiento del titular; y no contar con deudas con el consistorio por impagos del impuesto de circulación o multas de tráfico en vía ejecutiva «impuestas por resolución firme de la Alcaldía», según dicta la ordenanza.

El paso por caja para la renovación, que debe hacerse en la oficina de la empresa mixta Eulsa, ubicada en el número 11, 1º izquierda de la avenida Ordoño II, llama a los 3.574 residentes que contabiliza la ORA con arreglo a su presupuesto, en el que se fija que los ingresos por este concepto alcanzan los 129.914,9 euros, a razón de 36,35 euros por vehículo autorizado. Aunque apenas suman un pequeño porcentaje de la recaudación total de la sociedad, que este pasado año alcanzó su récord 4,8 millones de euros, en los que se anotan los 3.753.645,83 euros de las plazas azules, los 865.940 euros de las naranjas y los 61.454,9 euros de la ocupación de estacionamiento con contenedores y andamios.

Boletín de multa Las sanciones serán de 9,50 € si se anula en el primer día o de 60 euros si supera ese plazo inicial