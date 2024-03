La falta de previsión obliga a alquilar un barredora para la limpieza en Semana Santa

No han tenido tiempo. Pese a que la reserva de crédito venía apuntada en el presupuesto de 2023, el Ayuntamiento de León no logró ejecutarlo dentro del ejercicio que tocaba. Ahora, a la espera de que se tramite «el expediente de modificación de crédito necesario», el equipo de gobierno de José Antonio Diez, con la Semana Santa encima, se agarrará a un alquiler para atenderla limpieza de las calles en las próximas semanas. «Es necesario seguir garantizando la continuidad del servicio de limpieza contratando excepcionalmente y por una sola vez el arrendamiento de la maquinaria objeto de este contrato», se anota en el informe que sustenta la adquisición de una barredora autopropulsada para el servicio por un periodo de tres meses.

La barredora, como se justifica en el documento de licitación, «es especialmente necesaria en las fechas en las que nos encontramos, próximas a la Semana Santa». La maquinaria ayudará al «refuerzo que se debe de hacer por el incremento de las labores a realizar en dichas fechas», en las que se intensifica la presencia de personas en las calles, sobre todo en citas señaladas como la madrugada de Viernes Santo, posterior a la celebración de Genarín, en la que tienen que recoger en tiempo récord la basura que se acumula en algunas zonas, como la plaza del Grano, justo antes de que, a las 07.15 horas, salga la procesión de Los Pasos, cita referente, de la capilla de Santa Nonia para adentrarse en el casco histórico.

El informe admite la «falta de maquinaria» para poder atender con garantías la limpieza de las calles de León: una de las quejas más repetidas por parte de los ciudadanos y que los trabajadores hace años que achacan a la ausencia de equipamientos y efectivos para poder cumplir con sus tareas. Para parchear esta carencia, el gobierno municipal del PSOE alquilará la barredora, cuyo alquiler parte con un presupuesto base de licitación de 17.424 euros. La factura sufraga el préstamo durante tres meses para la limpieza viaria de un vehículo que, de acuerdo a las condiciones señaladas en los pliegos, debe contar con una capacidad de tolva de 5 metros cúbicos «como mínimo con descarga mediante placa eyectora», además de que tiene que disponer de una maquinaria lista para funcionar «de 0 a 20 kilómetros por hora en velocidad de trabajo como mínimo».

El gasto para el alquiler de tres meses, cifrado en 17.424 euros, queda un poco por debajo de los 23.448,97 euros consignados para que el Ayuntamiento de León se quede en propiedad con las ocho máquinas autopropulsadas barredoras, baldeadoras, y fregadora que mantiene por sistema de renting . Pero todavía no ha formalizado la adquisición, pese a que estos fondos se acaban de aprobar dentro de la incorporación de remanentes del presupuesto de 2023.

Cubierto el trámite administrativo, en las próximas semanas el Ayuntamiento de la capital leonesa completará la operación, después de que en la última sesión de la junta de gobierno se rectificara el error material del expediente, en el que se recogía la firma con la entidad Bansabadell Renting a pesar de que estos vehículos, contratados con el sistema de arrendamiento no financiero, ya habían pasado a su filial CSI Partner Spain SLU.

Época de Pasión La maquina atenderá al «refuerzo que se debe de hacer por el incremento de las labores a realizar»

El grupo municipal del PP acusó ayer al alcalde de León, José Antonio Diez, de «ignorar a los comerciantes en la toma de decisiones» y evitar la convocatoria «desde febrero de 2020 sdel Consejo que era ‘fundamental’ cuando él estaba en la oposición».

El portavoz popular, David Fernández, apuntó que «el equipo de gobierno socialista da la espalda al comercio de la ciudad y se niega a constituir el Consejo de Comercio que agrupa a partidos, sindicatos y asociaciones de comerciantes de León». El edil del PP recordó que, «en el anterior mandato, tan sólo se reunió una vez en febrero de 2020 tras la petición» de su grupo municipal. «Es un ejemplo más de la falta de participación con la que gobierna José Antonio Diez, esa que tanto prometió al llegar a la Alcaldía, ya que el PSOE ignora a la gran mayoría de consejos ciudadanos con los que cuenta el Ayuntamiento de León», expuso.

Excepcionalmente El gobierno de Diez admite en el informe «la falta de maquinaria» y la necesaria contratación urgente

Fernández insistió en que «ya han pasado cuatro años desde esa última convocatoria en vísperas del inicio de la pandemia del covid y, a día de hoy, Diez sigue gobernando sin participación ni consenso con la sociedad leonesa». El líder popular recordó que «el alcalde señaló en su primera toma de posesión que su deseo era ‘implantar una nueva forma de hacer política, un gobierno con todos, con grandes acuerdos y consensos en los grandes proyectos de ciudad, con debate, escucha y diálogo y una participación que haga una ciudad mejor’».

Ante esta situación, el portavoz del PP lamentó que «tanto el alcalde como la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas no sean capaces de constituir en este mandato el Consejo Municipal de Comercio», una mesa «en la que están representados PSOE, PP, UPL, Vox, la Asociación Leonesa de Comercio (Aleco), la Junta, la Asociación de Comercio Puerta Obispo, la Fele, la Cámara de Comercio, el CEL, CSIF, UGT, CC OO, Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño, Centro León Gótico, Asociación de Empresarios León Norte, Asociación Comerciantes León Oeste (Aclo), Asociación de Comerciantes y Hosteleros León Centro». «Desde luego este sería el mejor escenario para que el equipo de gobierno explique sus iniciativas y los proyectos que afectan a este sector tan importante para la ciudad, en el que recordemos trabajan miles de leoneses. Asuntos como la ordenanza de terrazas, las peatonalizaciones del centro y Padre Isla, los cambios en las zonas ORA, etc., deberían ser objeto de debate en el Consejo de Comercio que, por lo que se ve, el alcalde Diez no quiere convocar», detalló Fernández, quien ironizó con que «el alcalde «tiene dos opiniones: como líder de la oposición o ya en el gobierno».