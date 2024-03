El PP acusa a Diez de «ignorar a los comerciantes en su toma de decisiones»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP acusó ayer al alcalde de León, José Antonio Diez, de «ignorar a los comerciantes en la toma de decisiones» y evitar la convocatoria «desde febrero de 2020 sdel Consejo que era ‘fundamental’ cuando él estaba en la oposición».

El portavoz popular, David Fernández, apuntó que «el equipo de gobierno socialista da la espalda al comercio de la ciudad y se niega a constituir el Consejo de Comercio que agrupa a partidos, sindicatos y asociaciones de comerciantes de León». El edil del PP recordó que, «en el anterior mandato, tan sólo se reunió una vez en febrero de 2020 tras la petición» de su grupo municipal. «Es un ejemplo más de la falta de participación con la que gobierna José Antonio Diez, esa que tanto prometió al llegar a la Alcaldía, ya que el PSOE ignora a la gran mayoría de consejos ciudadanos con los que cuenta el Ayuntamiento de León», expuso.

Fernández insistió en que «ya han pasado cuatro años desde esa última convocatoria en vísperas del inicio de la pandemia del covid y, a día de hoy, Diez sigue gobernando sin participación ni consenso con la sociedad leonesa». El líder popular recordó que «el alcalde señaló en su primera toma de posesión que su deseo era ‘implantar una nueva forma de hacer política, un gobierno con todos, con grandes acuerdos y consensos en los grandes proyectos de ciudad, con debate, escucha y diálogo y una participación que haga una ciudad mejor’».

Ante esta situación, el portavoz del PP lamentó que «tanto el alcalde como la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas no sean capaces de constituir en este mandato el Consejo Municipal de Comercio», una mesa «en la que están representados PSOE, PP, UPL, Vox, la Asociación Leonesa de Comercio (Aleco), la Junta, la Asociación de Comercio Puerta Obispo, la Fele, la Cámara de Comercio, el CEL, CSIF, UGT, CC OO, Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño, Centro León Gótico, Asociación de Empresarios León Norte, Asociación Comerciantes León Oeste (Aclo), Asociación de Comerciantes y Hosteleros León Centro». «Desde luego este sería el mejor escenario para que el equipo de gobierno explique sus iniciativas y los proyectos que afectan a este sector tan importante para la ciudad, en el que recordemos trabajan miles de leoneses. Asuntos como la ordenanza de terrazas, las peatonalizaciones del centro y Padre Isla, los cambios en las zonas ORA, etc., deberían ser objeto de debate en el Consejo de Comercio que, por lo que se ve, el alcalde Diez no quiere convocar», detalló Fernández, quien ironizó con que «el alcalde «tiene dos opiniones: como líder de la oposición o ya en el gobierno».