UPL exige contratar e invertir en un servicio de limpieza municipal

Después de repetir que «no se necesitaba gastar 80.000 euros en un auditoría externa», como ha hecho el gobierno de José Antonio Diez, el grupo municipal de UPL expuso este martes su plan para lograr que «el servicio de limpieza funcione de una forma más eficiente» y se adecue a «lo que necesita una ciudad moderna». La receta, como recalcó el concejal Enrique Valdeón, pasa alcanzar «las 224 plazas que se marcaban cuando se municipalizó», en lugar de quedarse en «las 202 que hay ahora», asentar a cada trabajador «en su puesto» e invertir en «maquinaria» para renovar un parque móvil en el que se alistan «camiones con más de 20 años».

El cumplimiento de estas «exigencias», como recalcó Valdeón, no debe salirse del modelo municipal. Pese a que «se oyen voces sobre una posible privatización», los leonesistas insistieron en que «no es necesario» e insistieron en la defensa del sistema público, aunque admitieron que «puede ser muy interesante nombrar un gerente externo que gestione el servicio» de recogida de basura y limpieza viaria.

Aunque la medida más importante, repitió el edil de UPL, se centra en la adecuación de la plantilla. No sólo con la incorporación de personal para alcanzar la cifra estimada como óptima, sino ademas con el «cumplimiento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para cubrir muchas plazas que llevan vacantes desde hace mandatos». Como ejemplo, Valdeón expuso que hay sin titular «nueve de las diez plazas de capataces», además de «26 plazas de conductor de primera y 19 de segunda». «Es necesario que cada persona sepa cuál es la suya, que no se dé el casop de que un día conduzca un camión y al siguiente no sepa si le toca barrer o llevar una barredora», detalló.

El concejal leonesista insistió en que estas plazas «se deben cubrir por promoción interna, de acuerdo a criterios de equidad» y que «la movilidad funcional sólo esté para cuestiones excepcionales», en vez de que se mantenga un funcionamiento discrecional. El ajuste de la RPT «logrará que el servicio sea eficiente, que el trabajador esté contento y que los ciudadanos también lo estén», sentenció el edil de UPL, quien estuvo acompañado por sus compañeros Maite González, Seila Fernández e Isidro Ferrero.

Los leonesistas apuntaron que les llama «mucha gente desde distintos barrios» para quejarse del estado de la limpieza y admitieron que, a partir de estos avisos, han dado «un toque de atención al equipo de gobierno» que logra que «sí que se mejore alguna vez». «Pero necesitamos más gente», recalcó Valdeón, quien incidió en que, de todos modos, «con lo que hay se pueden hacer mejor las cosas».