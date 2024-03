Corral culpa a Óscar Puente de que Renfe ignore a León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, afirmó este lunes que la gestión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras cuatro meses en el cargo, se «resume» de forma «general» en que «a Castilla y León se la ignora y, desde luego, a esta consejería, no se nos contesta».

La consejera del gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco consideró que «podríamos hablar de distintos agravios», en referencia a la Ruta de la Plata, «que no vemos que sea una realidad en provincias como Zamora»; al estudio del Madrid-Burgos directo, «que han encargado un estudio pero, a la vez, desechan», y los trenes Avril, «que bonifican porque no llegan a Asturias y a Galicia, pero que aquí ni nos citan y parece ser que, para llegar a Asturias y a Galicia ahora no se pasa por Castilla y León».

Además, González Corral reprochó las «modificaciones de los trenes de las últimas semanas, sin ningún diálogo ni aviso previo a la Junta de Castilla y León, que tiene esa apuesta decidida por el transporte ferroviario a través de ese convenio firmado con Renfe» y apostilló: «También, vemos cómo la nueva Ley de Movilidad, que se va a someter a debate en los próximos meses, parece plantear que va a haber supresión de paradas.