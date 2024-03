Ocho vecinos en Urgencias por posible intoxicación con el barniz de un local

Publicado por P. Infiesta/Á.C. León Verificado por Creado: Actualizado:

«Según entramos a casa el domingo que veníamos del pueblo había un olor tan fuerte que no se podía casi aguantar en el salón, el baño o la terraza. Me empezó a doler la cabeza y hoy (este martes) me dio descomposición. Tengo la lengua estropajosa y malestar general». Así habla C.M, de 67 años, una de las ocho personas que tuvieron que acudir este martes a Urgencias del Hospital de León por la posible intoxicación que atribuyen a un antideslizante para el suelo que estaba pintando la discoteca ubicada en el bajo de su edificio, en el Caño de Santa Ana.

Otra vecina, A.C., de 53 años, con entrada al mismo inmueble por la calle Murias de Paredes, confirma ese «olor raro» que de inicio también le dio dolor de cabeza y derivó este martes «en sangrado de nariz», síntomas que se repiten y que llevaron a J.M. a incluso vomitar. «Sigo con el cuerpo revuelto, mareado y con la garganta como ardiendo de esta pestilencia».

Los vecinos que acudieron presentan «sospecha de intoxicación por la inhalación de barniz». dl

La situación llevó a los afectados a llamar este martes a la Policía Local, tras haber alertado a los encargados de la obra del «tufo exagerado» que desprendía ese producto.

Acudió la Patrulla Verde, que pudo certificar «el fuerte olor» en el portal y las viviendas que llegaba probablemente del establecimiento nocturno. Los agentes recomendaron a los vecinos que acudieran al médico, como así hicieron. Primero a los centros de salud de El Ejido y José Aguado y por indicación de los médicos y enfermeros que les atendieron, a Urgencias del Hospital para constatar el grado del posible envenenamiento, donde les efectuaron radiografía, exploración y analítica de sangre.

Los médicos realizaron pruebas y una analítica a los vecinos. dl

Los sucesivos informes emitidos en Urgencias constatan como diagnóstico principal «sospecha de intoxicación inhalada de barniz», con recomendación de un seguimiento por sus médicos de cabecera y sugerencia de acudir de nuevo aun centro sanitario si su estado empeora.

Síntomas alegados Los afectados refieren vómitos, mareo, sangrado de nariz, malestar general y picor de ojos

M.V. aseguraba tras salir del Hospital su temor «porque hace mucho frío y vamos a tener que dormir con las ventanas abiertas para hacer corriente, porque el olor persiste y sube sobre todo por los canalones». Por su parte, R.R., de 61 años de edad, recuerda que notó el domingo el «olor impresionante» que le causó «picor de ojos, dolor de cabeza y labios y lengua como gorda». En su caso, indica que no pudo encender la estufa «de lo cargado que estaba el ambiente» y cree que la pintura del antideslizante se concentró más porque en el establecimiento en obras «no existe ventilación. La Policía les pidió que abrieran la trapa, pero cuando se fueron al rato, volvieron a cerrar».

Todos coinciden en que «no es salubre» y que el olor «es penetrante y claramente tóxico por los efectos que nos ha provocado».

Los afectados acudirán a la Policía Nacional para denunciar los hechos con los documentos médicos. Algunos ya han denunciado a ese local por ruidos.