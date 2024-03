La plantilla del Centro Estrada de León critica que la administración se desvincule del conflicto

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajadores del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León, conocido como Centro Estrada, que gestiona el servicio telefónico de atención al ciudadano 060 y tareas externalizadas de la Dirección General de Tráfico, reprocharon hoy a la Administración que permanezca ajena al conflicto laboral que viven y que hoy cumple su tercera jornada de huelga.

La plantilla, que reclama mejoras salariales y que hoy se manifestó frente a la delegación de la Dirección General de Tráfico en la capital, critican que el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, no les reciba al considerar que se trata de un asunto privado -trabajan para una Unión Temporal de Empresas- y consideran que es un problema “que afecta a los ciudadanos e involucra al Gobierno”.

“La Administración, si se involucra, que sea a favor de los trabajadores. Se está poniendo de parte de la patronal”, lamentó Carlos Vallaure, de UGT, después de que hayan tenido conocimiento de que se va permitir que determinadas tareas queden sin realizarse durante la huelga prevista hasta el 7 de abril.

Para Jesús Marín, de CCOO, “es indignante que la Administración no solo no apoye a los trabajadores sino que permita a la empresa incumplir los acuerdos de servicio, el contrato, en lugar de aplicar sanciones. No se puede permitir que multinacionales se forren a costa de contratos públicos. Nos va a quedar la huelga de hambre y encadenarnos en el puesto de trabajo”.

El próximo miércoles, día 3, la plantilla tiene previsto concentrarse a las 11 de la mañana ante la delegación de Indra en León -en el Polígono X-, dado que es una de las compañías que integran la UTE, y protagonizar una marcha hasta la sede de la Federación Leonesa de Empresarios, como representante de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) en la provincia.