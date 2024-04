La oposición obliga a Diez a negociar por el solar de la muralla en Casa Luisón

Dos meses después de que se aprobara el encargo de los informes jurídicos, los grupos de la oposición forzaron este lunes al equipo de gobierno de José Antonio Diez a que "inicie los trámites oportunos para la liberación de la muralla" en la esquina de Puerta Obispo, donde se ubicaba el restaurante Luisón. Pese a la abstención de los socialistas, el PP, UPL y Vox sacaron adelante la propuesta, amparada en los dictámenes técnicos, para que se modifique "el Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua de León" y se abran conversaciones con la propiedad para hacerse con el solar

Con la evidencia de que ya hay una licencia aprobada para un bloque de apartamentos turísticos en el solar, como recalcó el portavoz del PP, David Fernández, la oposición incidió en la importancia de que se inicie "una negociación con la propiedad". El paso debe darse "de manera inmediata", como apostilló el leonesista Eduardo López Sendino, quien atajó las reticencias del alcalde sobre que la modificación del plan tiene que partir de una consulta a la Junta, que tiene las competencias de Patrimonio. "No tiene nada que ver una cosa con la otra", aclaró el líder de UPL, pese a que Diez volvió a enrocarse en que se ceñirá "a los informes técnicos y jurídicos". "No voy a seguir discutiendo de este tema porque parece que está suficientemente claro. Iniciemos esos trámites y veremos dónde nos llevan", zanjó el regidor socialista, antes de promover la abstención de su grupo municipal.

No entró Diez a valorar más fondo de la moción, en la que se insiste en que se trate al tramo de la muralla de la calle Serradores, entre Puerta Obispo y la Torre de los Ponce, como al de la carretera de Los Cubos. Para hacerlo, como se expuso, debe modificarse la calificación, que en este caso actual contempla las parcelas como "edificables", en lugar de reseñarlas como "sistema general de espacios libres". La diferencia hace que no se pueda optar por la vía de las expropiaciones, como admitió el concejal popular Carlos Anta, quien recordó que hay "cercanos ejemplos en la edificación adosada de la iglesia de San Pedro, que teniendo licencia fue expropiada en 2003". "Acerquemos posturas con enajenaciones o permutas por otras parcelas municipales... Son varias las posibilidades", como concedió el edil, quien abundó en que "esta corporación puede y debe luchar" porque "cruzarse de brazos no es buen ejemplo", con "independencia de que se inicie la modificación para que no se repita el disparete de la casa Luisón".

La argumentación la secundó UPL. López Sendino insistió en que "los informes no impiden que se inicien los trámites oportunos para la debida modificación del plan", ni tampoco que "se negocie con la propiedad". El leonesista subrayó que "es el sentir mayoritario" y admitió que "no es una cuestión a corto plazo liberar toda la muralla, pero hay que tener altura de miras de futuro de esta ciudad, igual que en su momento se actuó para la avenida de Los Cubos".

La tercera pata del acuerdo, promovido frente a la abstención del PSOE, la asentó Vox. La portavoz, Blanca Herreros, apuntó que, "sin perjuicio de la legalidad de las licencias, está en contradicción con las ejecutadas en el resto de la muralla, que es uno de los elementos más característicos de nuestra historia como ciudad". La edil animó a "evitar esa chapuza, que se perpetrará si no se lleva adelante" lo reclamado en la moción y defendió que "esta corporación debe ser valiente".