Los dos gemelos de León que jugaban al póker y han sacado las mejores notas en una oposición de Sacyl

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Carlos y David Gómez Antelo, dos gemelos de León, han sacado las mejores notas del examen correspondiente al proceso de oposición para Técnico Superior en Dietética y Nutrición en Sacyl, en el que hay ofertadas 6 plazas

Carlos y David son dos jóvenes de 33 años que compaginaron sus estudios en ingeniería con una carrera profesional en el mundo del póker online, donde alcanzaron numerosos éxitos hasta 2018. Los hábitos de vida sedentarios y los malos horarios nocturnos originaron diversos problemas de salud que fueron determinantes para que se interesaran por el mundo de la nutrición y la salud. Por ello, decidieron estudiar dietética y presentarse a los exámenes en la modalidad de Pruebas Libres para obtener una titulación oficial.

Al presentarse por libre a las pruebas y darse cuenta de que las formaciones que se ofrecían eran completamente insuficientes, decidieron crear su propia escuela, Superávit Formación. Desde entonces, han ayudado a que más de 700 alumnos se formen a distancia para conseguir la titulación de Técnico Superior en Dietética y para preparar las oposiciones.

Cuando se convocaron las oposiciones de TSD para Castilla y León no se lo pensaron dos veces. Querían vivir en primera persona el proceso de la oposición para poder brindar una formación más personalizada y adaptada a la realidad del examen. Y no solo han conseguido eso, sino también obtener las dos mejores notas entre las más de 200 personas que se presentaron. A pesar de ello, su objetivo no es el de obtener plaza, ya que no cuentan con méritos suficientes, sino seguir ayudando a sus alumnos. Prueba de ello es que 5 de los 13 opositores restantes que han superado el corte se han formado con Superávit.

Superávit Formación es actualmente una academia referente en la preparación de Pruebas Libres y Oposiciones de Técnico Superior en Dietética que ofrece clases semanales en directo y cuestionarios y simulacros de exámenes. Además, cuenta con un módulo de nutrición basada en evidencia científica en el que imparten clase profesionales de prestigio como son Marcos Vázquez (autor del blog Fitness Revolucionario), Sari Arponen (autora del libro Es la Microbiota Idiota), y nutricionistas como Ana Núñez, Claudio Nieto o Beatriz Buelta.