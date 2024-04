Courel defiende el aeropuerto de que se centralice en Villanubla

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, reiteró este miércoles que se está estudiando la posibilidad de convertir el aeropuerto de León en una terminal de mercancías. El responsables de la institución insistió en que esta infraestructura tiene «sentido y razón de ser» frente a los que abogan por dejar, únicamente, en uso el aeropuerto de Valladolid, como dijo señaló la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. «Quizá a los señores de Burgos les viene muy bien desplazarse a Valladolid, pero el aeropuerto de León tiene sentido y razón de ser», apuntó el bercianao.

Álvarez Courel abundó en que están «estudiando la posibilidad de convertirlo en una terminal de mercancías porque todos los aeropuertos del noroeste están colapsados». Para ello se encargará un estudio de viabilidad para conocer los costes que tendría transformar esta infraestructura para que además de vuelos de viajeros pueda albergar esos aviones de carga. «Queremos que sea eje del transporte de mercancías del noroeste», aseguró.

Por eso Álvarez Courel reclama la ayuda de la Junta de Castilla y León para «ir de la mano» a pedir al Gobierno Central el dinero necesario para hacer realidad este proyecto.

El apunte se da después de que la alcaldesa de Burgos, la popular Cristina Ayala, quisiera «romper una lanza» y se mostrara favorable a que el aeropuerto de Valladolid sea el «gran aeropuerto» de Castilla y León, ya que confía «mucho» en la «potencialidad» de su ciudad y especialmente de su sector industrial y la capital vallisoletana se encuentra en el «centro geográfico» de la comunidad.

La alcaldesa de Burgos señalado que en su ciudad hay un aeropuerto, el de Villafría, que tiene «una pista pequeña y no puede asumir» un gran volumen de vuelos, por lo que se ha apostado por mantener allí una escuela de pilotos. Además, apostilló que no está por la labor de «pagar 300 euros por que un señor vaya a Barcelona», en referencia que entiende que en aeródromos pequeños las administraciones deben aportar fondos para mantener vuelos.

Ayala justificó la opinión de prescindir de un gran aeropuerto en su ciudad porque lo mucho que cree «en la potencialidad» de Burgos, en una industria que les coloca «en la octava posición de España en PIB». «Creo tanto en ello que me atrevo a decir que no me importaría que el gran aeropuerto de nuestra comunidad estuviera en Valladolid», aseveró.

No coincidió en el criterio su compañero de partido. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, puso de manifiesto su apuesta por las «posibilidades» del aeropuerto de Matacán, que reconoció como base aérea militar, pero que «también puede tener un importante tráfico civil». «Pero que tenga que ser el de Valladolid, pues mire, yo lo dudo, no voy a entrar a cuestionar, insisto, lo que dice otra alcaldesa, simplemente yo, lógicamente, si tengo que pronunciarme por algún aeropuerto, el aeropuerto de Salamanca tenemos muy claro cuál es y las posibilidades que puede tener» insistió, recordando que «sobre todo nos interesa muchísimo mejorar la comunicación con el aeropuerto de Madrid».