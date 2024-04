Una fiesta «contra nadie», una «provocación» o un «delito de odio»

La apuesta del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco por extender la celebración de la fiesta de Villalar por 12 ciudades de la comunidad reventó en León con interpretaciones contrapuestas. Mientras que la Junta ha insistido en que es una fiesta que «no va contra nadie, sino a favor de las personas que puedan desearlo y que compartan un sentimiento de unión», los colectivos leonesistas, con UPL al frente, ven la organización de actos en la provincia como «una provocación». Por si faltaban interpretaciones, después de que Conceyu País Llionés anunciara la quema de un castillo, dentro de la escenificación de una obra, el partido Tierra Comunera ha advertido de que denunciará como «delito de odio cualquier acto que aliente la violencia y la intolerancia».

En este cruce, el discurso de la Junta lo ha abanderado su portavoz. Carlos Fernández Carriedo defendió que «es bueno acercar las actividades a todas las provincias» y animó a que «vayan a Villalar quienes lo deseen y los que no puedan, que participen en sus provincias».

No lo ve desde la misma manera UPL. «Es evidente que la mayoría de los leoneses no sólo no nos sentimos castellanos sino solamente leoneses. Además, por mucho esfuerzo que haga la Junta en sus intentos de adoctrinamiento, no nos sentimos a gusto en esta comunidad autónoma impuesta que no es la nuestra», apuntaron los leonesistas. El mismo discurso lo firmó el alcalde, José Antonio Diez, y su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, aprovechó para reclamar una fiesta específica de León, el 18 de abril, separada del 23 castellano.

