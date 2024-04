Corredor Oeste pone rumbo a Zamora con todos los trenes de la Ruta de la Plata

Publicado por L. Urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

La franja que recorre el poniente español está citada en los manuales de la nueva economía como ejemplo de las zonas de sacrificio, en las que el poder no manifiesta interés. La franja que recorre el poniente español se articula con una columna vertebral que representa al traza ferroviaria de la vía de la Plata, con cuarenta años de cierre a la espalda, y otros treinta por delante para atisbar la oportunidad de la esperanza. La franja que iba a articular ese tren que volvió a enterrar la presión política española en el Parlamento Europeo el pasado miércoles no tiene hoy más defensa que la que expone la iniciativa de Corredor Oeste, la plataforma civil y ciudadana que en los últimos meses se ha destacado por la lucha contra el olvido del costado pobre de España, la zona de sacrificio, empujada a desaparecer.

Corredor Oeste llama a la nueva movilización para dar visibilidad a la reivindicación de la Ruta de la Plata; de inmediato, con el cadáver de la recuperación de la traza ferroviaria a apartado hasta más allá de 2050 en la sesión de votaciones del Parlamento Europeo aún caliente, Corredor Oeste anticipa una respuesta inmediata: el 25 de mayo en Zamora, para acompañar la penitencia y dar visibilidad con esta línea de ferrocarril en la misma situación de ruina y abandono que el territorio al que dejó de servir por cierre y aportar una mención emotiva a la apertura de la campaña electoral de las elecciones europeas.

Para contexto a la convocatoria, Corredor Oeste no empleó durante esta semana ni un minuto en lamentar el último desprecio político, que resultó del voto mayoritario de los grupos que liquidaron cualquier opción para la Ruta de la Plata, con la aplastante postura de dominio inducida desde los partidos que forman o apoyan el Gobierno en España en la confección de los nuevos retos de la red europea de transporte. «El Gobierno de España lo está haciendo muy mal con el oeste peninsular; unos tanto y otros tan poco», expuso de forma gráfica la plataforma desde una cuenta de red social, donde dedicó más empeño en llamar a la movilización de Zamora que en analizar los pormenores del resultado de la votación que lleva más allá de la mitad de este siglo cualquier opción de recuperar el tren por el flanco español del olvido. Tampoco se ahondó en la contradicción de algunos partidos políticos que fueron a Estrasburgo a votar sobre la Ruta de la Plata con una opinión bien contraria a la que mostraron en diferentes instituciones locales, provinciales y autonómicas.

Corredor Oeste no pierde en el plan a corto plazo la oportunidad que ofrecen las elecciones europeas de junio para poner en la diana el objetivo de invertir en la estructura ferroviaria que lleva cerrada desde que así lo decidió el gobierno del PSOE en 1985. «El oeste no esperará treinta años más y no parará», advierte la plataforma de Corredor mientras anticipa que la cita en la capital zamorana va a aspirar a un seguimiento tan multitudinario como la de la Plaza mayor de Salamanca en enero. En este tiempo, no se perderá la batalla de la representatividad territorial, que implica a los 25 diputados que los territorios de este oeste sometido al retroceso y al declive envía al Congreso de los Diputados; los que tenían más peso que los diputados de Puigdemont para elegir al presidente del Gobierno a finales del pasado 2023, en uno de los recursos de batalla social contra la política que más mella ha creado entre los partidos afectados. El tren de la Plata de Astorga a Plasencia pasa el 25 de mayo por Zamora.

Promesas políticas Las elecciones europeas de junio servirán de soporte para ampliar la reivindicación de la vía que cruza el oeste español, una zona de sacrificio