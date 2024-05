«No voy a abandonar la lucha por la facultad de Medicina»

Publicado por A. Fernández León Verificado por Creado: Actualizado:

La candidata a rectora Nuria González asegura tener «buenas sensaciones» en lo que va de campaña electoral, tras «arrancar con fuerza» en un acto en Ingenierías donde logró reunir a más de 600 personas. La que fuera vicerrectora de Actividad Académica con Marín apuesta ahora por «un modelo de universidad más participativa e innovadora» como explicó en El Filandón de La 8 y Diario de León.

Reivindicaciones

Simplificación burocrática o carrera horizontal. «Nuestro programa está muy elaborado, llevamos meses trabajando en él, también mediante un programa participativo y encuentros con estudiantes. Las mayores peticiones son la simplificación de la burocracia, la estabilización del profesorado, carrera horizontal para el PTGAS, mayor colaboración la sociedad y mayor inserción laboral los estudiantes», señala Nuria González.

El 25% de las elecciones

El importante papel de los universitarios. González considera fundamental el papel y la participación de los universitarios: «En los encuentros con estudiantes les animamos a participar, resaltamos la importancia de su porcentaje en el resultado y, sobre todo, la importancia de que dejen el mejor futuro posible para los compañeros que les seguirán. Cuando los estudiantes se han unido y han hecho reivindicaciones justas las universidad han avanzado. Tienen ese porcentaje porque son la pieza clave de la Universidad y tienen que ejercer ese derecho que tienen».

Modelo diferente

«La principal ventaja es que es un programa participativo». «La principal ventaja de esta candidatura es un programa hecho a partir de un proceso participativo y así se ajusta a las demandas y a los intereses de la comunidad universitaria. Es un programa ad hoc para la comunidad universitaria de León; el equipo está consolidado desde hace meses, es sólido y solvente», concreta González, quien asegura que plantea «un modelo de universidad distinto, más participativa, con ideas innovadoras».

Caballo de batalla

«Confiamos en que en algún momento llegue la autorización». Medicina ha sido el caballo de batalla de la Universidad de León con González al frente del Vicerrectorado de Actividad Académica. «Confiamos en que algún momento llegue la autorización. Los deberes están hechos. Esta es una demanda histórica apoyada por la sociedad. Nosotros hacemos la petición y tender puentes para que venga Medicina».

Momento clave

En Andalucía hay Medicina en todas las provincias. «Lo positivo sería que fuésemos solos. Pero la demanda de profesionales de ese grado y de estudiantes es perfectamente factible que el título se imparta tanto en León como Burgos. Puede pasar como en Andalucía o en Cataluña, que hay Medicina en todas las provincias. Podría ser en las dos», señala.

Microcredenciales

Estrechar lazos con la sociedad leonesa. La candidata a rectora defiende las microcredenciales como una alternativa que ofrecen «formación muy especializada», en colaboración con instituciones y empresas. Esta es una de las apuestas de la Losu, junto con los mandatos de seis años. En este sentido, González incide: «Seis años es un periodo de tiempo perfecto para proyectos a largo plazo, pero también puede verse como una carta blanca. Abogo por un mecanismo de control a mitad de mandato para que la comunidad universitaria pueda avalarlo».

Nuevos títulos

«Lo primero será un plan estratégico, una hoja de ruta». «Una universidad siempre debe crecer. En estos últimos cuatro años se han puesto en marcha tres grados nuevos. Nuestra apuesta es intentar el grado en Medicina y también hemos pensado en Psicología. Lo más urgente es hacer una revisión del catálogo de másteres», apunta la candidata, quien avanza que su primer paso será «un plan estratégico, una hoja de ruta para saber qué hacer los próximos seis años y a partir de ahí tomar decisiones. Mi impronta será luchar por el grado en Medicina, eso no lo voy a abandonar».

Referente

Dos candidatas para llegar al rectorado. «Sería importante que una mujer llegue a rectora para romper ese techo de cristal. Realmente me gustaría llegar a ser rectora por mi trabajo, esfuerzo y capacidades, no por el hecho de ser mujer. Pero si llego y puedo ser un referente para otras mujeres que puedan verse en mí reflejadas y sería satisfacción», apunta González quien descarta la unión de candidatura para evitar una segunda vuelta: «Yo trabajo mucho con mi equipo, tengo un proyecto para seis años con 92 compromisos, 650 medidas que se ajustan a las necesidades de la Universidad y estoy trabajando para que no haya segunda vuelta».

