Los candidatos al Rectorado de la ULE participan en un debate monográfico sobre el personal técnico

Los tres candidatos al Rectorado de la Universidad de León, Nuria González (D), Teresa Mata (I) y Juan José Fernández (C). ICAL

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

Los tres candidatos al Rectorado de la Universidad de León, Nuria González, Teresa Mata y Juan José Fernández, participaron este jueves en un debate monográfico sobre el personal técnico de gestión, administración y servicios de la institución académica, que se celebró a petición del comité de empresa, junta de personal y secciones sindicales.

El salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Vegazana de la ULE fue el lugar elegido para este primer debate, en el que González, Mata y Fernández abordaron temas relevantes para el colectivo de PTGAS y que además fueron propuestos por los citados órganos de representación.

Será en el día de mañana, viernes 3 de mayo, cuando los tres candidatos participen en un segundo debate, en esta ocasión dirigido a toda la comunidad educativa, donde tanto el profesorado como los estudiantes podrán conocer sus principales propuestas para los próximos seis años, ya que por primera vez el mandato del equipo rector pasará de cuatro a seis años de duración.

La primera de las candidatas para sustituir a Juan Francisco García Marín al frente de la Universidad de León es la catedrática de Organización de Empresas y actual vicerrectora de Actividad Académica, Nuria González. Bajo el lema ‘Un futuro que ilusiona’, plantea “un modelo de gestión diferente basado en la innovación y la cercanía”, que se asienta en el diálogo, la solvencia, la cercanía, la experiencia y la innovación y que se caracteriza “por una participación integral de la comunidad universitaria”.

También opta al cargo la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León, Teresa Mata, cuya candidatura lleva por lema ‘Res non verba | Hechos, no palabras’. En el caso de salir elegida en las elecciones que se celebrarán el próximo 9 de mayo, se compromete a conseguir la Facultad de Medicina y la titulación de Comunicación Audiovisual e Inteligencia Artificial. También apuesta por flexibilizar los estudios, combinando clases presenciales, semipresenciales e incluso no presenciales, y por reforzar las ingenierías con grados y dobles grados y promover la creación de másteres internacionales y propios relacionados con los estudios más demandados.

El tercer y último candidato es el catedrático de Derecho Privado y de la Empresa, Juan José Fernández, que ya se presentó al cargo en el 2020, y que pretende dar voz a todas las sensibilidades y que haya más pluralidad, para lo que tratará de que en los órganos colegiados haya presencia de todas las sensibilidades, así como por una mayor implicación de la sociedad en la institución y de esta en la provincia. También pretende hacer que “leonesismo se sienta” en la ULE.