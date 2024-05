Tudanca quiere escuchar ahora si los leoneses apoyan una fiesta separada de Castilla

Con la escolta del alcalde de León, José Antonio Diez, y el aval de que va a "seguir trabajando por León", el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, evitó este martes en un acto en la capital polemizar con el líder provincial del partido, Javier Alfonso Cendón. No hay discordia, repitió, al menos por su "parte". "Lo único que he dicho es que me parece útil escuchar a los leoneses y a las leonesas y a sus instituciones porque se trata de construir un consenso de abajo a arriba", concedió el burgalés cuando se le interrogó sobvre por qué no tramita la petición de los socialistas leoneses para que León tenga una fiesta propia, el 18 de abril, separada del 23 de abril castellano.

Tudanca salió con esta larga cambiada de la últimas andanada de Alfonso Cendón, quien el pasado martes ironizó con que les terminarán por exigir "mesas petitorias" para avalar la propuesta de la fiesta el 18 de abril, en coincidencia con la celebración de las primeras cortes democráticas, celebradas en León en el año 1188 y consideradas cuna del parlamentarismo. "Todo lo que sea ayudar a que los leoneses se sientan identificados y cómodos contará con el apoyo del PSOE y mío", resolvió, aunque evitó concretar si eso supone que apoya la petición y si votará a favor. "No es una votación. No se preocupe", zanjó.

En el prólogo de su charla con el lema "Historia y memoria democrática ante las leyes de la discordia", organizada por la agrupación local del PSOE de León que lidera Diez, Tudanca insistió en que no le van a "encontrar en debates públicos, ni en enfrentamientos", después de que hace apenas un mes declarara la guerra de manera abierta al sector de Cendón con la destitución como viceportavoz en las Cortes de Nuria Rubio, mano derecha del líder leonés. Pese a estas decisiones y la pugna interna evidente, el burgalés remarcó que prestará "toda la colaboración con todo el Partido Socialista de León, en todos los ámbitos, para trabajar por esta provincia", incluida "la puesta en marcha de esa fiesta", aunque apostilló que antes quiere "escuchar a los leoneses y a sus instituciones". "A mí eso ni me estorba ni me molesta, todo lo contrario", expuso, después de pasar por delante de las pancartas de los miembros de Conceyu, colocadas a la puerta del Palacio del Conde Luna donde daba la charla, en las que acusaban a PP, PSOE y Vox de bloquear la creación de la Autonomía Leonesa.

Sin aclarar de qué manera lo planteará, Tudanca apuntó que "lo único" que lo harán será "discutirlo y hablarlo con toda normalidad en el partido". "Pero no va a haber ningún problema, ni con Javier, ni con ningún compañero del PSOE de León", repitió, antes de recordar que en el "congreso autonómico" de la formación "se aprobó una iniciativa" a instancia cuya para que "León, como cuna del parlamentarismo fuera sede del parlamento y se celebrarán aquí sesiones inaugurales del curso político y la comparecencia del Procurador del Común", además de que "se potenciara al uso del leonés y sus símbolos para potenciar la identidad de la Región Leonesa y del reino".

Desconocimiento Ante de dar la charla sobre memoria histórica, invitado por el alcalde Diez, Tudanca admitió que desconoce que el Ayuntamiento de León tiene aún 22 calles franquistas

En el capítulo de méritos para defender que trabaja por León, el secretario autonómico detalló que "sólo en la última semana" ha presentado "una iniciativa para potenciar el llionés en las instituciones de la comunidad, tal y como establece el estatuto de autonomía y no está cumpliendo el gobierno"; ha estado "en Las Médulas, presentando una iniciativa para su protección"; y ha "hablado en el parlamento de una Facultad de Medicina para León, de la consideración de León, como sede del parlamento autonómico y de la celebración aquí de sesiones…". "Yo sigo trabajando por León. Lo hice ayer en el Bierzo con el presidente del Consejo Comarcal y lo hago hoy en la capital con alcalde. En eso estamos y en eso vamos a seguir", zanjó.

Antes de la charla sobre memoria histórica, Tudanca tuvo que admitir que desconoce que el Ayuntamiento de León no ha retirado aún el nombre de 22 calles franquistas. «No conozco los detalles. Pero sí diré que la ley se tiene que cumplir en todos sus términos», remarcó, con el alcalde Diez como escolta a su espalda, en silencio.