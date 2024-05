San Froilán en La Virgen, inigualable

Publicado por p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

Inigualable. La romería de San Froilán en La Virgen del Camino es sinónimo de marabunta ordenada, de disfrute al aire libre en una jornada llena de color, bailes regionales, pendones y comida. Nadie le discute ser la cita más concurrida y de las más queridas del calendario leonés, al igual que nadie recuerda cómo surgió la costumbre de tocar las narices al santo, pero el gesto es tradición.

Cada 5 de octubre, su fiesta, el Froilán largirucho y asceta que sujeta un báculo de obispo, aguardará a sus fieles en la entrada sur de la Basílica de La Virgen del Camino, donde el catalán Josep María Subirachs lo esculpió hace más de 60 años en una puerta del templo.

El cartílago de bronce ya se ve ligeramente desgastado. No en balde, los romeros (y serán 60.000) deben cumplir con el viejo rito de tirarle tres veces de su apéndice so pena de que no conceda el deseo que le piden. También es tradición besar el manto de la Virgen del Camino, la patrona de la Región leonesa y dulce madre que obra milagros; al igual que es de ley comprar los perdones, esas avellanas que inundarán decenas de puestos y que se adquieren desde tiempos inmemoriales cuando los mozos llevaban a sus novias un puñado de estos frutos comprados en el mercado del santo para hacerse perdonar por llegar tarde de la romería. Un mercado en el que habrá castañas del Bierzo, ajos, morcillas, chorizos, mantecados, miel, prendas de ropa, bisutería, cerámica... Junto a las antiguas costumbres se suma una moderna, realizar un selfie con la efigie de Froilán, el santo que veneró León y recorrió tantos caminos, que nació en 833 extramuros de Lugo y a quien una crisis espiritual le empujó primero a andar hasta el Bierzo, donde en la gruta de Ruitelán se convirtió en ermitaño, luego hasta las montañas del Curueño y a León, donde se convirtió en obispo.

Así que, al igual que todos los caminos conducen a Roma, el día de San Froilán todos los caminos llevan a la Virgen del Camino, tierra, además, de peregrinos que se dirigen a Santiago y que deben cruzar el municipio, donde encuentran todos los servicios.

En el Camino, con mucho ocio y deporte Con un respeto exquisito por las tradiciones y un amplio programa de ocio y deporte, Valverde de la Virgen ofrece, además de la Basílica de piedra, bronce y vidrio que honra a la patrona leonesa, 20 kilómetros de Camino de Santiago en dos rutas cada vez más acondicionadas, seguras y llenas de sorpresas, y un albergue de 40 plazas. Por eso a este municipio, siempre vital y lleno de actividad, llegan todos los días peregrinos.