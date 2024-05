Habrá Come y Calle en León en San Juan, pero no en San Froilán

El parque de San Francisco es la sede del Come y Calle desde el año 2015.FERNANDO OTERO

Habrá Come y Calle para San Juan y San Pedro, pero no para San Froilán. No, al menos, con la empresa que creó la marca hace ocho años y la ligó a la feria de las furgonetas de comida, asentada en el parque de San Francisco dentro de un espacio cultural de conciertos y talleres. Los promotores de la propuesta mantendrán la organización para las fiestas de junio, aunque en octubre la gestión la llevará otra nueva sociedad, después del concurso público convocado por el Ayuntamiento de León para rentabilizar el éxito de un negocio creado por un grupo de jóvenes leoneses en 2015 que a la administración le llegó dado.

A la segunda, el consistorio de la capital leonesa entregará para San Froilán la concesión a una empresa ajena a los creadores de la marca. No sucedió el pasado año, cuando el gobierno de José Antonio Diez decidió, después de siete años desde su creación, que tenía que convocarse un concurso para que optaran otras empresas. Los promotores del Come y Calle lograron que sus ofertas quedaran por encima del resto en las citas de San Juan y San Pedro y San Froilán, dentro de un contrato en el que se contemplaba el compromiso por una anualidad y la opción de prorrogarlo por otra más con acuerdo de las dos partes.

Pero el Ayuntamiento de León, el pasado mes de marzo, decidió descolgarse y hacer un nuevo concurso, sin que apenas cambiaran las condiciones. Como resultado, la administración sí que ha conseguido casi duplicar las cantidades que estaban comprometidas si se hubiera llevado adelante la prórroga. Los 30.051 euros de San Juan y San Pedro se van ahora hasta los 56.006,02 euros, ofrecidos por una de las empresas vinculadas a los organizadores originales del Come y Calle, mientras que los 25.551 euros de San Froilán se elevarán hasta los 51.011,06 euros ofertados por una nueva sociedad, Pinilla 6020 S.L., creada el pasado 1 de abril y con el domicilio social radicado también en León.

La nueva empresa organizará en San Froilán el «Foodtruck Ciudad de León», como se denomina en los pliegos, dado que la marca Come y Calle la tienen sus promotores. Su oferta quedó por encima gracias a la propuesta económica, valorada con 60 puntos de los 100 totales, muy por encima de los 42.006,02 euros que habían apuntado los anteriores concesionarios.

La diferencia fue tanta que ni siquiera logró que se diera la vuelta por medio del proyecto gastronómico y de decoración, valorado con 20 puntos, y el proyecto de animación, que repartía otros 20 puntos adicionales. Estas dos partes, en las que se priman los mejores talleres, las actividades para niños y los artistas comprometidos para los conciertos, en función de su participación en festivales, premios, difusión y discos, sí que le sirvió a los promotores del Come y Calle para quedarse con la cita de San Juan, pese a que habían apuntado 56.006,02 euros frente a los 61.011,06 euros de Pinilla 6020 S.L.

Esta ponderación hace que los organizadores originales se queden con San Juan y San Pedro, después de repetir la misma estrategia que ya emplearon el año pasado: presentarse con cuatro razones sociales diferentes. Esta vez la factura se apuntará a nombre de Edualbany Fusión SL, vinculada a Eduardo Álvarez Casais, el hostelero del Abany y el hostal Las Termas que desde el comienzo se hizo cargo de las barras del Come y Calle.

Por si acaso, habían concursado con otras tres empresas: Lucibany 2020 SL, que fue la adjudicataria de 2023, Asociación Come y Calle y Déjame Pensar Producciones, S.L., la sociedad promotora del festival Monoloco, en la que también participan parte de los empresarios implicados en la feria de las foodtrucks, que quedó descalificada por no entrar en plazo.

La oferta técnica de todas ellas era idéntica, pero las cantidades se habían escalonada para que, en caso de que la siguiente fuera también suya se renunciara a la anterior. Aunque tienen que quedarse con la mayor para ganar el concurso en el que, a mayores suyo y de Pinilla 2060, se había presentado Divernodia.