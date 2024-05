«La UPL ya sabe que no se puede fiar del PSOE en la Diputación»

Publicado por A. Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario general de UPL y alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, abordó la actualidad política en El Filandón de La 8 TV y Diario de León junto con el director de Informativos de La 8, Roberto Núñez, el responsable de Es la Mañana de Es Radio León, Arturo Martínez, y el director de Diario de León, Joaquín S. Torné.

«En Cataluña se da un momento político interesante». Los resultados de las elecciones catalanas «se ven con expectación. Nadie sabe qué puede pasar, si Salvador Illa podrá formar gobierno, si hay algo de cierto en los anuncios de Puigdemont. Es un momento interesante políticamente; el escenario está muy abierto. El PSOE debe intentarlo pero no tendrá fácil formar gobierno», precisa Luis Mariano Santos tras los resultados del domingo.

«El BNG y ERC son independentistas, nosotros no». El secretario general de los leonesistas ve diferencias entre su formación y los catalanes. «Nosotros nos hemos visto reflejados más con el BNG. Pero como ERC tienen caminos muy diferentes, porque son independentista y nosotros no. El resultado en Cataluña se veía venir, la mayoría no quiere esa independencia. Pero hay que saber gestionar también esto, porque puede provocar otra explosión de partidos que posicionen a España como un enemigo», incide Santos.

«El 70% de los leoneses quiere la Región Leonesa». «No tenemos que forzar la identidad leonesa, el 70% de los leoneses la quiere», remarca el también procurador, para criticar la actitud de la Junta con motivo del 23 de abril: «Hacen una fiesta en todas las provincias porque no existe identidad. Fue un fracaso llevar la fiesta a todos los sitios, con la intención de disimular que es una fiesta de izquierdas», y remarca que «para los leoneses no tiene sentido, pero en Zamora y Salamanca también fue un fracaso aunque no hubo la vertiente reivindicativa». «Los procuradores del PP reconocen que les están forzando a hacer una fiesta. Lo comentas en la Junta y responden que el próximo año lo harán todavía más. Están provocando porque creen que es la forma de convencer a los leoneses, pero con ello genera más estallidos de leonesismo».

«No podemos perdernos en esa batalla interna». Respecto a la crisis del PSOE por la propuesta de presentar una proposición no de ley en las cortes para que el 18 de abril sea fiesta en León frente al 23 de abril, Santos reconoce que no sabe si presentaría la moción si el líder autonómico de los socialistas rechaza hacerlo, pero «si llega se votaría a favor. El 18 de abril es una fiesta muy digna. Pero es un avance tan pequeño que no podemos perdernos en esa batalla interna. No queremos distraer a la ciudadanía del objetivo final. Son fuegos de artificio porque PP y Vox la destrozarían como han hecho con más de dos mil enmiendas presentadas. Como con la Facultad de Medicina que votaron en contra sin despeinarse». Así añade: «La ciudadanía desea Medicina, pero la Junta niega este derecho».

«Somos tan exigentes como hemos podido». Santos defiende que la postura de UPL es «exigente» en la Diputación. «Es evidente que somos exigentes con el PSOE, pero el país está en una situación sin presupuestos. Somos tan exigentes como hemos podido, nos hubiera gustado ser más y tener al lado al PP luchando». Así recuerda que el fracaso del pacto de la legislatura pasada: «El primer pacto se basó en 24 puntos que no se cumplieron y se rompió. Ahora hemos formado un gobierno en el que las fortalezas vengan desde dentro. Ya sabemos cómo funciona PSOE y PP, que también incumplió enmiendas cuando podía. Nosotros no gobernamos, estamos un poco a expensas de lo que nuestros socios puedan conseguir, seguiremos siendo exigentes y se verá dentro de cuatro años. No nos fiamos del PP ni del PSOE y es duro que con quien podemos llegar a acuerdos sean socios que no son fiables».

«Iremos cambiando las cosas si logamos más votos». «Ambicionamos ser el partido más votado. En las autonómicas ganamos en 50 ayuntamientos, tenemos gran poder local. Pero si UPL hiciera la misma oposición que hacen el PSOE y el PP en San Andrés no corren a gorrazos todos los leoneses. Nosotros intentaremos cambiar las cosas a medida que nos den apoyos, pero el ciudadano tiene que confiar en nosotros y cuanto más poder tengamos menos dependeremos de estos socios de los que no podemos fiarnos», sentencia para remarcar que han descartado presentarse a las europeas para estar listos «por si hay una cita en los próximos meses o el próximo año. Tampoco nos apetecía ir en grupos que no respondieran a la idiosincrasia de UPL».

