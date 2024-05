Sumar pone en evidencia el acoso del Gobierno al tren de la Ruta de la Plata

Publicado por L. Urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

Hay una relación de preguntas dirigidas al Gobierno con el fin de esclarecer los motivos por los que se ha decidido difuminar la Ruta de la Plata más allá de mitad de siglo que parecen construidas con la inspiración de la oposición; hay una serie de preguntas que ponen al Gobierno contra las cuerda por el abandono del flanco oeste del país, que aísla más la vía Astorga-Plasencia que dejó de existir en 1985 por decisión del PSOE, que llevan la firma del grupo Sumar, que forma parte del Gobierno. Las preguntas las tendrá que responder el ala de transportes del ejecutivo, y se registraron a instancias de Alantre, con la firma del diputado Jorge Pueyo. Hay preguntas que rompen los moldes de inspiración leonesista. ¿Por qué se considera necesaria la construcción del bypass este-oeste por el norte, es decir que evite pasar por Madrid, y sin embargo, no se considera igual de necesario un bypass norte sur por el oeste? ¿Hay algún otro criterio técnico que los diferencie a parte de que uno pasa por Valladolid y el otro no? La pregunta es ya un misil en medio de una precampaña electoral en el que la plataforma por la recuperación de la Ruta de la Plata incide en la necesidad de que los políticos se retraten con el apoyo a la recuperación de la vía. ¿Se puede llegar a la situación de imposibilidad de movimiento de personas y mercancías entre los territorios del oeste español? ¿se plantea alguna alternativa que no pase por tener que viajar hasta Madrid o Valladolid para desplazarse entre vecinas colindantes?

El agravio Sumar cuestiona el desprecio de Transportes a una vía que cohesiona el oeste del país

El repertorio de interrogantes de Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de España, socio del PSOE que apostó por llevar más allá de 2050 cualquier viso de vida de la Ruta de la Plata, arranca la emoción de Corredor Oeste al sonrojar a Transportes con un vertical «¿por qué no se valoran cuestiones sociales, de equilibrio territorial o de despoblación que favorecería la viabilidad del proyecto de la Ruta de la Plata y que son mandato de la propia Unión Europea?».

La sementera de posturas encontradas entre socios del Gobierno de España está servida. Sumar se encargó de recordar en los planteamientos el momento emocionante de del 9 de abril de 2024 cuando el PSOE decidió votar en contra de la PNL para «convertir la Ruta de la Plata de Plasencia a Astorga en un corredor de velocidad alta».