UPL exige al Ayuntamiento que elimine las farolas que cortan el paso en la calle Moisés de León

Los vecinos del barrio del Polígono X llevan muchos años exigiendo a los sucesivos equipos de gobierno, lo que también ha hecho el Grupo Municipal de UPL en varias ocasiones, la inmediata supresión de los báculos de iluminación, o farolas, existentes entre los bloques 2-4 de la calle Moisés de León.

"Suponemos que se trata de restos anteriores a la propia urbanización del polígono X y se encuentran ubicados en la acera un total de 6 báculos de iluminación, o farolas, que dificultan en gran medida la circulación de los peatones, y ya no digamos la circulación de personas con problemas de movilidad o coches de niños", por lo que desde el Grupo Municipal de UPL exigimos al equipo de gobierno del PSOE que de una vez por todas elimine estos obstáculos a la movilidad y proceda a la instalación de los puntos de luz pertinentes adosados a la fachada de los edificios como está en el resto de la ciudad, "no comprendiendo la cerrazón del equipo de gobierno en no eliminarlos cuando nos consta la reiteración de peticiones por parte de la asociación de vecinos y muchos vecinos del barrio.