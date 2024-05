Diez azuza a los directores y padres de León contra la Junta por el mantenimiento de los colegios

Antes de que prendiera la convocatoria de la junta de personal docente, el comité de empresa y la Federación Leonesa de Ampas (Felampa) para protestar ante el Ayuntamiento por la falta de mantenimiento de lo colegios, el alcalde de León, José Antonio Diez, se aprestó este lunes a dar una rueda de prensa en la que dirigió el foco hacia la Junta. El regidor socialista insistió en que las intervenciones que "aquí" se le demandan al consistorio, en otras provincias de la comunidad las asume la administración autonómica, que insiste en que los gastos de mantenimiento corresponden a las administraciones locales, que son titulares de los centros de Infantil y Primaria y sólo le corresponde los de Secundaria y Bachillerato.

Diez, que fijó la convocatoria a última hora del domingo, después de conocer la concentración del jueves a las 12.00 horas frente al consistorio de Ordoño II, demandó y pidió "a los directores y a las ampas que reivindiquen, al Ayuntamiento también porque habrá cosas que que mejorar", pero recalcó que "la mayor parte importante de los problemas estructurales que tienen los colegios públicos de León son competencia de la Junta".

El alcalde de León recordó que, ya a comienzos de curso, reclamaron a la Junta que "asumiera" los costes de las reformas estructurales de los centros de Educación Infantil y Primaria, dado que "la edad media es de 52 años, alguno supera los 65 años" y se trata de "edificios en los que los materiales han superado su vida útil". "Si sumamos que no se han hecho obras de reposición, nos hallamos ante panorama complejo", concedió Diez, quien abundó en que "la consejera comprendió y se comprometió a hacer esfuerzo inversor". "No lo hace y sólo hay 14 millones de euros en el presupuesto para los más de 200 centros docentes de la comunidad autónoma", advirtió, tras reseñar que "el año pasado fueron menos de 600.000 euros, la mayoría para cubiertas de San Claudio y Ponce, y las obras no están ni iniciadas".

El regidor socialista citó que el Ayuntamiento ha invertido "más de 1,7 millones desde 2018, con una media de 97.000 euros por centros", a los que se suman "los gastos de luz, combustible y ordenanzas, que rondan cada año los 3 millones de euros", además de que en el presente ejercicio se llevan ya "653.000 euros dedicados" a los colegios. Aunque, con la diana en la Junta, insistió en que "parece que las cosas no mejoran sino todo lo contrario".

Con el presupuesto autonómico como guía, Diez enumeró que la Junta paga "en otras provincias" intervenciones como "urbanización de pista polideportiva; reformas y adecuaciones de patios exteriores; renovaciones de aseos; remodelaciones de espacios de planta baja, de ascensor; renovaciones de instalaciones del edificio; ampliación y canalización de agua en el gimnasio; renovación de servicios en planta baja con servicios adaptados; reformas de cubiertas; renovaciones de pavimentos en zonas infantiles; renovaciones de pavimentos de caucho; sustituciones de barandillas; rehabilitaciones de planchadas en patio, y un largo etcétera". "Algo que aquí vienen a reclamar al Ayuntamiento", remató el alcalde, quien admitió que "es cierto que hay una mala praxis, una mala costumbre histórica en esta ciudad de que el Ayuntamiento se hacía cargo de todas estas cuestiones o gran parte de ellas".

Pero enrocado en no asumirlas ahora, el primer edil del PSOE avisó de que "se va a seguir repitiendo este problema, con más intensidad cada año porque cada vez son más viejos y nadie hace las intervenciones". Diez se mostró "convencido de que si no se hacen", en estos "centros educativos que superan los 50 y 60 años, en un momento no quedará más remedio que tomar decisiones por la seguridad de las personas que trabajan en ellos y los niños". "No tenemos financiación para sumir una competencia que no es propia. La Junta debería de haber construido nuevos centros hace muchos años", sentenció.

Ante esta situación, y la protesta de docentes y padres anunciada para el jueves delante del consistorio de Ordoño II, Diez advirtió, como ya hiciera a principio de curso, que si no hay una respuesta acudirá a la "vía judicial" para exigir que se le abonen los cerca de 11,6 millones de euros del gasto del funcionamiento ordinario, por electricidad, combustible y ordenanzas, de los colegios de Infantil y Primaria en los últimos cuatro años, apoyados en una sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso de Extremadura. Por ahora, apuntó, quedan a la espera, sin que hayan recibido tampoco contestación del Procurador del Común. "Parece que nosotros tenemos que contestarle a él, pero él a nosotros no", deslizó Diez.