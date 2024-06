El ‘Guardián Benemérito’, una app de siete idiomas que vigila la Ruta Jacobea

La Comandancia de la Guardia Civil internacionaliza sus prestaciones en materia de seguridad y en el marco de los planes de refuerzo de la vigilancia del Camino de Santiago para este verano, introduce tres novedades. De una parte, estrena una aplicación informática en siete idiomas para atender a los peregrinos que llegan desde diferentes países, de otro punto incorporó estos últimos días a dos agentes, uno de la Gendarmería de Francia y otro de la Polizei de Alemania a las labores de control y como ya era sabido, ha puesto en marcha cinco unidades móviles de atención al peregrino.

La aplicación es una versión mejorada de Alertcops, que permite la interacción con el caminante. Mediante su descarga, los ciudadanos podrán activar la función Guardián Benemérito, que le proporcionará servicios tales como una atención desde los centros operativos de servicio, recepción de alertas de seguridad geolocalizadas en tiempo real, así como la posibilidad de contactar con el teléfono de emergencias 062, todo ello disponible en 7 idiomas.

Igualmente, los turistas van recibiendo mensajes aleatorios con consejos de seguridad en función a su geoposicionamiento. Con ello, se pretende desarrollar el aspecto de Guardián Virtual del Camino, incorporando información de los cuarteles de la Guardia Civil que están a menos de un kilómetro del Camino de Santiago.

Rosa firma la credencial de una peregrinaramiro

La Guardia Civil pone a disposición del ciudadano en el siguiente enlace web: https://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/Camino_de_Santiago.html un decálogo de usos y consejos de seguridad e información general sobre la app en cuestión, y en particular acerca de los mensajes Geo de bienvenida y la función Guardián Benemérito, con un tutorial para su descarga y configuración en el teléfono móvil.

Lo comprueban con placer dos policías extranjerosm un colombiano con gusto por España y un alemán con ascendencia asturiana. Jonatan Caballero lleva en Francia toda su vida: «Cuando era pequeño ya me gustaba la seguridad, quería ser bombero» pero Francia dio la oportunidad a sus padres y está agradecido.

COMUNICACIÓN FLUIDA

El agente francés tiene casa en Burriana (Castellón) pero su trabajo no tiene nada que ver aquí con lo que se hace allá: «No tenemos gente dedicada solo a est o allí». Le gusta comprobar lo fluida que es la comunicación con el peregrino en España: «Solamente hemos venido por un mes pero se nota».

Nicholas y Jonatan conversan con un peregrino alemán.RAMIRO

«A nosotros nos mandaron un mensaje en Francia para ofrecernos la posibilidad de ser voluntarios en esta tarea en León. Yo me apunté y me eligieron porque tenía un buen nivel de español». Los compañeros del primer turno han cambiado muchas experiencias. «En el segundo turno ha sido un poco más complicado», señala Jonatan.

La Comandancia de León ha dispuesto, como en años anteriores, un dispositivo especial de seguridad para el Camino de Santiago encaminado a la vigilancia, prevención e investigación de los posibles hechos delictivos que se puedan cometer, así como el auxilio a los peregrinos, coincidiendo con el aumento del número de personas (tanto nacionales como extranjeras) que transitan por la provincia de León en su peregrinación a Santiago de Compostela. La tradición jacobea está ganando adeptos cada año que pasa.

Nicholas Santiago Frill conoce Cangas de Onis y es nieto de un vecino de Grajal de Campos: «Me llegó una propuesta, me interesó, hice un currículum, hide una prueba con la embajada y con el ministerio y estoy aquí».

JACOBSWEG, EL CAMINO ALEMÁN

Le gusta la imagen que da la Guardia Civil para la gente que viene: «Si ellos ven a un alemán o a un francés vigilando, se encuentran más cómodos». Se han cruzado con muchos peregrinos de sus países. «Jacobsweg es una ruta muy conocida en Alemania, pero Francia tienen mucha tradición de Camino de Santiago. Les da a los pueblos de los alrededores muchas oportunidades de trabajo».

Hay diferencias notables en cuestiones de trabajo. «Las infracciones administrativas tienen descuento por pronto pago. Eso en Alemania no existe». Si la policía alemana se entera de un delito debe de actuar siempre re oficio: «En España hay más humanidad y te puedes ocupar de las cosas importantes. En Alemania no se acepta la renuncia a una denuncia, una vez que se ha presentado un cargo ya no se puede llegar a un acuerdo para evitar problemas. Aquí es mejor. El uso de la fuerza es distinto, en Alemania ya no hacemos luxaciones y las técnicas de fuerza son mejores».

Peregrinos ciclistas saludan a su paso.RAMIRO

«Para los franceses lo vamos a recomendar», explica Jonatan. «Vamos por el estatuto militar, sabes cuándo empiezas pero nunca sabes cuándo se acaba».

TIERRA, MAR Y AIRE

El operativo desplegado sobre el terreno está compuesto fundamentalmente por la oficina móvil de atención al peregrino, patrullas de Seguridad Ciudadana y de la Agrupación de Tráfico y el Seprona. Para la vigilancia aérea, se contará con el apoyo de un helicóptero de la Unidad Aérea y un dron de la Comandancia. El RPAS (Sistema de Aeronaves Tripuladas por Control Remoto) permitiendo con ello un control desde el aire más inmediato en distintos tramos del Camino, sobre todo en los de más difícil acceso.

Policías extranjeros Jonatan Castillo y Nicholas Frill simbolizan la cooperación de España con Francia y Alemania

También se incorpora a la vigilancia del Camino de Santiago la nueva oficina móvil de atención al peregrino. Esta oficina, gracias a su versatilidad, también se puede utilizar como puesto de mando avanzado y de atención al ciudadano. A esta novedad hay que añadir la realización de patrullas conjuntas mixtas con otras policías extranjeras (Francia y Alemania) gracias a la colaboración existente con ambos países, y el apoyo en época estival del Grupo de Caballería de la Guardia Civil que se desplazará a esta provincia para reforzar la seguridad en el Camino.

OFICINAS MÓVILES

Esta furgoneta de nueva adquisición está dotada con los mismos sistemas que llevan los vehículos policiales de la Guardia Civil, junto al resto de la tecnología necesaria para un servicio público de seguridad eficiente y eficaz, y con prestaciones parecidas a las de cualquier acuartelamiento de la Guardia Civil. También va equipada con un dispositivo electrónico portátil (desfibrilador) para su uso en caso de necesidad urgente y de un sello institucional para su estampación en la credencial de paso que portan los peregrinos con el fin de obtener ‘la Compostela’ (acreditación de la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago), una vez justificada la finalización de las etapas necesarias, sello que también se encuentra disponible en los distintos cuarteles por donde transcurre el Camino.

La Unidad Móvil de la Guardia CivilRAMIRO

Tiene como principales objetivos incrementar la seguridad ciudadana en lugares o zonas de mayor concentración de peregrinos, potenciar la atención personal facilitando información sobre medidas y consejos de seguridad, atender a las víctimas de delitos (asesorándoles y apoyándoles en los trámites necesarios), y, en general, proporcionar cualquier tipo de información sobre el Camino de Santiago o servicios públicos disponibles, permitiendo con ello una atención más eficaz y cercana, reforzando así la percepción de seguridad en los peregrinos, tanto objetiva como subjetiva, y la propia imagen corporativa del Cuerpo.

Lo ratifican Jorge y Rosa, los dos agentes leoneses que acompañan a los extranjeros en su labor de patrullar por los caminos de León y que cierran orgullosos la jornada cuando llega el momento de recoger todos los enseres que se han puesto en funcionamiento para una mañana de patrulla a la altura de Arcahueja. Pronto volverán a tener nueva compañía.