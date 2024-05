Los grandes retos de León son, a su vez, grandes yacimientos de empleo

“En defensa de la creación de riqueza y empleo en León”, bajo ese título ha versado la segunda mesa redonda de la jornada sobre Colegios Profesionales comprometidos con el futuro de León que se han celebrado esta mañana en el Club de Prensa de Diario de León.

Enfermería, banca y trabajo social son grandes yacimientos de empleos, que también puede ayudar a dinamizar la economía en una provincia en la que los grandes retos a los que enfrenta, como es el caso de las despoblación, la falta de servicios o el envejecimiento de la población puede suponer grandes oportunidades laborales.

Oscar del Valle, tesorero del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de León, ha explicado por videoconferencia desde el Hospital del Cierzo que su profesión viene determinada por la ratio. “Europa dice que hacen falta 8,2 enfermeros por cada mil habitantes, y en España estamos con 6,57. En CyL no estamos mal del todo, ya estamos por encima de la media nacional con 7,22 profesionales, por ejemplo Navarra supera incluso la medi europea con 9, y Murcia, por ejemplo esta muy por debajo con un 5%”. Lo que apunta Del Valles es que “aunque no estemos del todo mal, todo es mejorable y se puede mejorar actualizando las plantillas para llegar mejor a todas las áreas de la sanidad”. Lo que sí tiene claro es que “lo que ahora más demanda la sociedad son unos cuidados de alta calidad, para lo cual sí tenemos recursos económicos, pero no humanos, necesitamos más personal”. Por eso insiste en que la administración debería convocar concursos de manera más gradual, cada dos años más o menos. “Contratos hay, y de calidad, el problema es que no hay enfermeros. Tenemos que finalizar el proceso de estabilización con concursos cada dos años”, insiste.

Una demanda que tiene este colectivo es el del cambio de categoría, ya que “Enfermería es un grado como cualquier tipo de titulación por lo que pedimos pasar es del grupo A2 al A1, algo que sería de justicia, desde el punto de vista económico, también de reconocimiento, y también para accede a puestos directivos y de gestión, como de hecho ya ha ocurrido”. Por eso insisten en que “como grado que somos reclamamos una clasificación acorde a nuestro cargo. Estamos capacitados, como bien indica nuestro marco de competencias, y es una cosa que ya toca por ley y que no dudamos que vamos a conseguir. No queremos ser médicos pero sí enfermeros y estamos altamente cualificados para desarrollar una serie de competencias, subir un escalón más, y para eso hemos estado estudiando”.

El objetivo ahora de este colectivo, según ha explicado Óscar del Valles es que “nos conozcan. Estanos llevando a cabo una campaña de divulgación dirigida a la población para explicar nuestro trabajo y para tratar temas de salud muy importantes. La campaña se llama Ruta Enfermera, y con ella queremos que la gente sepa que somos us profesionales de salud y que estamos aquí para cuidarlos”. La campaña llega los días 27 y 28 a en la plaza de Botines de León.

Por su parte Alejandro Hidalgo, jefe de Expansión de Caja Rural, considera que desde su entidad de lo que han dado cuenta que “en los pueblos poner un cajero no es la solución, la clave, y por lo que apostamos, es la presencia física, tener a alguien con quien hablar. Más que un tema económico es una cuestión social”.

Por lo que se refiere a su sector apunta que a nivel financiero la Caja sigue demandando empleo joven pero son conscientes de que “la ilusión de trabajar en banca se ha perdido, porque es un sector que se ha ido deteriorando. Nosotros seguimos contratando, y la idea es contratar a gente de León, por lo que seguimos esperando currículums de leoneses y leonesas que quieran trabajar con nosotros. Por lo que se refiere a las empresas que trabajan con la entidad también perciben que hay una gran demanda del empleo, sobre todo desde el tema tecnológico, farmacéutico, industrial y también desde la agricultura y la ganadería. “Cuando les preguntamos por su problemas cotidianos lo que más nos comentan es la falta de mano de obra cualificada”, afirma Hidalgo, que explica que el ámbito sanitario y residencial es uno de los más activos de la provincia, es un gran yacimiento. “Desde la caja animamos a que nos soliciten cualquier tipo de financiación para llevar a cabo proyectos en estos ámbitos que más se está demandando”. Por lo que se refiere a los fondos europeos apunta que “se habla mucho de ellos pero la verdad es que no percibimos que llegue a nuestras empresas”.

El proyecto más inmediato de Caja Rural, y “el que más nos ilusiona en este momento” es la próxima apertura de una oficina en La Baña, en plena Cabrera, algo que nos llena de alegría por el lugar en el que se encuentra, por llegar a un pueblo casi sin servicios bancarios, para tratar también a esos clientes de manera más cercana, son un servicio bancario diferente, ya que para nosotros no son números, son personas con las que compartimos sus tristezas y sus alegrías”.

María Angélica Cosme González, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de León, ha asegurado en la tertulia que “se necesitan mas trabajadoras y trabajadores sociales en las administraciones pero también en las empresas privadas·, ya que “no disponer de estos profesionales hace que las ayudas se retrasen y empeore la situación de las personas que necesitan esas ayudas y caigan más en la vulnerabilidad”. Explica que “ahora mismo ayudar a las personas no es algo caritativo o de solidaridad, ahora es algo holístico, incluso disciplinar, que se hace aplicando criterios con equipos específicos que implican una mayor dotación de profesionales, no solo para dar una cuantía económica a alguien que lo necesita sino para ayudar a mejorar una situación a largo plazo”.

Cosme ha explicad que para ser trabajador social se debe estar colegiado, y que en León hay unas 550 personas colegiadas, y el número que aumenta.

Afirma León hay zonas rurales muy aisladas, donde la población está envejecida y muy dependiente, por eso hay programas para que esas personas puedan seguir en sus casas, que es lo que quieren. A través de la Junta se dota a la persona y a su vivienda de recursos para que pueda seguir viviendo en su domicilio y permanecer en su pueblo. Esto crea unas figuras profesionales que generan empleo en esas zonas, y también se genera una serie de servicios de proximidad que también crean empleo, como lavanderías, catering, etc. Muchos son pequeños proyectos, de emprendedores que en muchos casos son mujeres.

Uno de los ámbitos en los que también se vuelcan los trabajadores sociales es la violencia machista, que esgún Cosme, “afecta a todas las capas de la sociedad e impacta en las familias y en su economía, ya que tu vida y la que te rodea sufre un impacto y transforma el modelo de familia alejado de esa figura que ejercía la violencia”.