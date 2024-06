Jimena De Luis, la mejor nota de la Ebau en León, será biosanitaria y Andrés Martínez, el segundo, estudiará física

Jimena de Luis Seco, alumna del IES Padre Isla y Andrés Martínez Rodríguez, que cursó estudios en el Instituto Juan del Enzina, han conseguido las mejores notas de la prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (Ebau) con 13,900 en el caso de ella y 13,866 en el de él.

Jimena responde a la llamada de este periódico subida a un barco en Mallorca. “Estaba de vacaciones con mis amigos, íbamos a salir a la mar y me acaban de dar la noticia. Estoy contentísima, no me lo puedo creer..." dice eufórica por vía telefónica.

Tiene decidido que va a hacer carrera de Biosanitaria “probablemente en Salamanca, pero eso no lo tengo seguro todavía". Su vinculación a la rama de Ciencias le viene “desde pequeñita “. Por eso las mejores asignaturas en su expediente académico, siempre han sido las de “ Biología y Química, es natural. He ido siempre por ciencias, desde pequeñita”. En cuando a hobbys favoritos son “ leer, hacer deporte y practicar gimnasia“.

No diseñó ningún plan específico de preparación, "simplemente descansar, estar tranquila y hacer las cosas con calma", afirma. De fondo, el alboroto de sus compañeros es notable: "Es que estamos muy contentos".

Andres ya tiene decidido cuál va a ser su futuro. “Quiero estudiar Física o un doble grado de Matemáticas", señala especialmente ufano y todavía muy nervioso cuando acaban de dar la noticia. En cualquier caso será en Oviedo.

Residente habitual en Trobajo del Camino, en el momento de recibir la comunicación atiende el teléfono teléfono desde Madrid. “No tengo tradición familiar, ya en 4º de ESO decidí inclinarme por las Ciencias Puras, pero también en mi tiempo libre estudiaba Latín por mi cuenta, como una actividad extraescolar con un profesor jubilado. De hecho, recibí una mención honorífica en el certamen Ciceroniannum, que se celebró en Italia “.

Sus propios amigos califican de “cerebrito, es verdad que me lo decían". No hay dudas en las preferencias: "Siempre tuve claro que las de Ciencias eran las asignaturas que más me gustaban pero la decisión final la tomé de este año". En su tiempo libre se dedica a la lectura, humanidades, a estudiar ciencias y a acudir a la montaña. "También me gusta el senderismo y hacer algo de ciclismo".

"No hice un plan especial para el examen, fue prácticamente todo improvisado. Eso sí, estudiaba de siete a nueve horas diarias. Solamente lo interrumpía para salir a caminar". Sí que hizo una preparación especial “ los 14 días anteriores”, y entre los exámenes finales del instituto y la prueba dejó “ una semana de descanso y la verdad es que me ha sentado bien".