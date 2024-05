«Tras mi toma de posesión, iré a por todas para lograr Medicina»

Publicado por P. INFIESTa León Verificado por Creado: Actualizado:

Catedrática de Organización de Empresas, lleva vinculada un cuarto de siglo a la ULE. Escala al Rectorado tras ser vicerrectora de Actividad Académica.

CAMBIOS

-Continuidad en la gestión pero con modelo propio. «Estamos afinando algunos puestos de la segunda línea, pero el organigrama ya está al 80% y en él tres vicerrectorados cambian de nombre y competencias. Por ejemplo el acceso a la Ebau pasa al vicerrectorado de Actividades Académicas y como queremos poner mucho énfasis en la empleabilidad se crea un vicerrectorado específico».

EBAU

-La Junta insta al Gobierno a crear una prueba única de acceso. «En CyL sí nos beneficiaría, porque la Ebau tiene fama de prueba dura respecto a otras comunidades y facilitaría equiparar el currículum de segundo de Bachiller y que los jóvenes accedieran a la Universidad en igualdad de condiciones».

ALUMNOS

-Preparación con la que llegan los estudiantes. «No llegan peor preparados, llegan de forma distinta. Ya no están acostumbrados a clases magistrales y sí a actividades más dinámicas, a participar y debatir más, al uso de las nuevas tecnologías... Así que hay que hacer un cambio en la metodología de enseñanza-aprendizaje. La Losu exige un plan de formación específica para los profesores de Universidad y e la ULE ya lo tenemos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

-A favor del ChatGPT. «Uno de los retos es la Inteligencia Artificial, que ha llegado para quedarse como lo hicieron los PCs o internet y no vamos a poner puertas al campo. El ChatGPT les permite hacer más prácticas, estudiar de otra forma y hay que procurar un uso razonable, porque la IA es fundamental y la Universidad debe poner los trabajos y los exámenes que demuestren las capacidades del alumno más allá de que use el chat».

ESPICHAS

-Fiestas en el Campus. «He hablado mucho en campaña con los estudiantes. Ellos no desean esas espichas a lo loco con gente que venía de fuera y menores, exceso de aforo y suciedad. Yo quiero que haya fiestas universitarias, que hagan comunidad, pero hay que encontrar el modelo de fiesta adecuado y tener en cuenta que se necesita el permiso del Ayuntamiento de León. A eso no me opongo, sí al retorno de espichas que acaban en caos».

PETICIONES

-Un programa participativo que incluye propuestas de alumnos. «Las peticiones razonables las acometeremos, como ampliar los horarios de la biblioteca siempre que haya un uso e incrementar los enchufes en las aulas, que partíamos de sólo dos. Algunos estudiantes pidieron cerrar el campus del Bierzo, y eso no».

OBRAS

-Casa del Estudiante y centro deportivo. «Tenemos mucho mantenimiento que realizar con edificios de 40 y 50 años, pero es verdad que las obras nuevas nos ayudan a dar mejor servicio. La Casa del Estudiante está pensada para darles espacio para que conecten alumnos de varias facultades, dispongan de zona de comedor, para eventos, para las delegaciones y la junta de estudiante. El centro deportivo va a fomentar el estilo saludable que proponemos».

EXPANSIÓN

-Captar universitarios. «La estrategia es hacer las cosas bien, porque si los alumnos que vienen están a gusto, con una oferta de títulos de calidad e instalaciones adecuadas sirve de reclamo a otros y el boca a boca ayuda, además de la promoción, las ferias a las que acudimos y la visibilidad institucional que se realiza».

HOJA DE RUTA

-Trabajo para seis años. «Ya me reuní cuatro horas con el equipo el pasado día 15 para ver hacia dónde vamos y organizar las competencias de cada uno. La suerte es que con un programa tan trabajado para la campaña cada vicerrector ya sabe qué medidas impulsar. Hay que crear una comisión para elaborar los nuevos estatutos».

PLANTILLAS

-Rejuvenecer los efectivos. «Respecto a los profesores, continuaremos con los planes de estabilización y promoción, también con los captación del talento que tan buenos resultados ha dado y con la retención. Hay que cambiar también los reglamentos de acceso que manda la Losu».

MEDICINA

-Una titulación clave. «Cuando me llamó el presidente Fernández Mañueco para felicitarme, me dijo: Tenemos que hablar bastante... Y cuando yo tome posesión como rectora, la lucha va a ser esa, por la titulación de Medicina, y hay que ir a por todas, poner todas las facilidades de nuestra parte e intentar justificar de forma muy adecuada la petición de esa titulación. El documento ya está hecho».

"Me opongo al retorno de espichas que acaban en caos, pero sí quiero que haya fiestas universitarias, que hagan comunidad. Sólo hay que encontrar el modelo adecuado de fiesta y tener en cuenta que necesita permiso del Ayuntamiento»

"La estrategia para atraer alumnos es hacer las cosas bien, porque si los estudiantes que vienen están a gusto, con una oferta de títulos de calidad e instalaciones adecuadas sirve de reclamo, además de nuestra promoción»

"Respecto a la plantilla de profesores, continuaremos con los planes de estabilización y promoción, también con los de captación del talento que tan buenos resultados nos ha dado y con la retención de los profesionales»

www.diariodeleon.es

EL PROGRAMA COMPLETO EN...