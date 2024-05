León registró positivos en 39 de las 68 enfermedades de declaración obligatoria

Publicado por p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

No hubo casos de fiebre amarilla, ni tifoidea, lepra o peste, pero hasta 39 de las 68 enfermedades de declaración obligatoria (Edos), que vigila el servicio de Epidemiología de la dirección general de Salud Pública en la Comunidad, hicieron mella en los leoneses, según la última estadística.

Como es habitual, la gripe encabeza ese listado, con 291 personas que fueron hospitalizadas por su gravedad o requirieron un tratamiento prolongado para ‘espantar’ a los virus causantes de esa compleja infección respiratoria. Se trata de la Edo de la que más datos llegan a la sociedad, ya que semanalmente se emite un informe con el número de casos y la ‘fuerza’ de los virus dominantes para contagiar.

Le sigue con 99 afectados, la campilobacteriosis, que desencadena principalmente cuadros de gastroenteritis, mientras en el tercer puesto de la tabla se sitúa la tuberculosis, con 43 personas infectadas en el último registro. Precisamente, la muerte de un joven veinteañero llegado de Senegal ha puesto de relieve la importancia de la lucha contra esta dolencia, rebautizada por los investigadores leoneses como «la bestia» por su persistencia. Se estima que se trata de una de las primeras enfermedades descritas en humanos, con una antigüedad cercana a los 20.000 años y, aunque la Agenda 20/30 se marcó el objetivo de minimizarla de cara a 2035 y reducir su mortalidad al 95%, parece que la batalla no avanza en esa proporción.

Lo que sí se han disparado son las enfermedades de transmisión sexual, con la sífilis ocupando el cuarto puesto y el VIH, las infecciones gonocócica y por clamidia en los puestos 7, 8 y 9.

La varicela, aunque se inocula su vacuna, y la parotiditis, que infecta las glándulas salivares, aportaron 32 y 31 casos. No hubo infecciones de tétanos, rabia o poliomielitis, pero las garrapatas ocasionaron estragos en cuatro leoneses que desarrollaron la enfermedad de Lyme.

El sarampión y la rubeola también se quedaron huérfanas de casos en la provincia, igual que la hepatitis A, aunque se produjeron los mismo casos de hepatitis B y C, 7. El cólera y la difteria pasaron de largo en León, que en cambio sí registró cuatro infectados de giardiasis, una enfermedad intestinal, y dos de paludismo, toda una rareza en la provincia, seguramente importada, porque está provocada por mosquitos de climas tropicales.

Preocupación por el incremento de las ITS

El crecimiento sostenido que las infecciones de transmisión sexual (ITS), con un aumento preocupante en los casos de gonorrea, clamidia y sífilis, en León, preocupa a las autoridades sanitarias, que aprecian una necesidad urgente de mejorar la prevención, el acceso a las pruebas y los tratamientos eficaces para abordar este desafío de salud pública.

Todas las infecciones estudiadas aumentaron de forma importante según el último registro. El impacto de la gonorrea, que se desencadena por acción de la bacteria Neisseria gonorrhoeae, creció un 41%, al pasar de 17 a 41 infectados conocidos en la provincia. Un incremento elevado en solo un año, pero ligeramente inferior al que se contabilizó en el conjunto del país, que fue del 48%, al igual que en la UE. Se trata de la mayor cifra registrada desde que la vigilancia europea de enfermedades de transmisión sexual se inició en 2009.

Los casos asintomáticos son poco frecuentes entre los hombres, pero muy comunes entre las mujeres, lo que dificulta el control de una dolencia que es tratable con antibióticos. La franja de edad más afectada es la de 20 a 24 años tanto para hombres como mujeres.

En cuanto a la clamidia, escaló de 12 a 32 casos, lo que representa un 37% más en doce meses, el doble que el porcentaje español. La enfermedad está causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, se puede tratar y curar fácilmente con antibióticos, pero si no se actúa puede provocar problemas de salud graves como infertilidad y embarazo ectópico. Las tasas de notificación fueron más altas entre las mujeres de 20 a 24 años.

En la terna de ITS también se sitúa la sífilis, que experimentó una evolución menos exponencial, al pasar de 33 a 42 infectados, un 7% más. Esta enfermedad no sigue los pasos de crecimiento vertiginoso que se ha desatado en el resto del país, donde el alza fue del 34%. La sífilis está causada por la bacteria Treponema pallidum. Si no es tratada con antibióticos, evoluciona hacia formas muy graves y mortales. Las tasas fueron ocho veces más altas en hombres que en mujeres y mayores en la franja de edad de 25 a 34 años.

Abordar este aumento sustancial de los casos de ITS exige «atención urgente y esfuerzos concertados», destacan los expertos, que ven que las pruebas, el tratamiento y la prevención son el centro de cualquier estrategia a largo plazo. El Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III publicaron recientemente un informe que abunda en el mismo problema.

También se desarrollaron casos de linfogranuloma venéreo, una infección propiciada por algunas cepas de la bacteria Chlamydia trachomatis que son diferentes y más invasivas que las que provocan la clamidia. En las fases iniciales, sus síntomas son muy similares a los de otras ITS, pero si la infección no se trata puede avanzar hacia los ganglios linfáticos y causar complicaciones graves. León registró 30 casos de VIH.